L'Ajuntament de l'Escala ha instal·lat un nou accés en forma d'escales per travessar la carretera d'accés per l'entrada sud, que separa la zona industrial de la urbanització a tocar de l'Escola Esculapi. Com indica l'alcalde, Víctor Puga, «s'evita el talús que hi havia i acompanya els vianants a travessar pel pas i no per qualsevol punt». L'actuació, amb un cost de 3.000 euros, suposa configurar un nou espai urbà segur que la gent ja utilitzava.