L'oposició de Sant Pere critica els sous del Govern

El darrer ple de Sant Pere Pescador va aprovar, amb els vots de l'equip de govern, sis dedicacions parcials per cada regidor i un total de 84.000 euros de retribucions. Aquestes xifres van ser fortament criticades per l'oposició. Pel portaveu de Sant Pere Som Tots, Josep Pagès, 50.000 euros és «la xifra anual arrodonida que passa a engruixir les retribucions i indemnitzacions dels regidors». A més, diuen que «unes retribucions tan elevades posen en dubte la motivació per la qual es vol ser regidor».

A l'anterior mandat, l'actual equip de govern comptava amb 11 regidors i tenien dues dedicacions parcials amb unes retribucions de 29.400 euros. El govern justifica l'increment perquè «hem canviat l'esquema», l'alcalde, Agustí Badosa, explica que han eliminat les indemnitzacions per assistències i només es cobraran les dedicacions. També defensa que la retribució «és d'acord amb la responsabilitat del càrrec».

Pagès dubta que l'Ajuntament, que segons ells suporta una càrrega salarial del 30% del pressupost, necessiti encara més dedicacions, «pensem que no és desitjable sobrepassar aquest valor que de per si ja és molt elevat»

El grup Independents per Sant Pere Pescador també va mostrar el seu desacord amb aquesta proposta: «En el moment econòmic actual, on molts dels nostres veïns tenen greus dificultats per arribar a final de mes, part d'aquestes retribucions es podrien destinar a subvencions i ajudes».

Per Badosa, que la situació en general estigui malament no significa que s'hagi de fer igual a l'Ajuntament, «els sous han de ser dignes i tampoc ens hem passat de frenada».