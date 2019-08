L'illa de Portlligat i el pla de Tudela, espais objecte d'un camp de treball de la IAEDEN

Enguany, la Institució Alt Empordanesa per la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN) torna a liderar els camps de treball de caràcter ambiental que es desenvolupen cada estiu a l'illa de Portlligat. Joves d'entre catorze i disset anys, provinents d'arreu de Catalunya, podran dedicar la segona quinzena d'agost a participar en un projecte de recuperació de l'ecosistema de l'illa, en col·laboració amb la Diputació de Girona i el Parc Natural de Cap de Creus.

L'estada s'allarga del 16 al 30 d'agost i els participants s'allotjaran a Mas Caials, una masia reconvertida en un centre d'investigació.

Nil Roig, responsables de l'equip de monitors d'aquests camps de treball de la IAEDEN, explica que «els nostres objectius són fomentar els valors de cooperació i treball, així com de cohesió de grup. També treballarem per fomentar l'estima i el respecte per a la natura».

L'activitat va dirigida sobretot a nois i noies amb interès en el medi ambient, l'ecologia i l'entorn natural, i que tinguin ganes d'aprendre, conèixer i descobrir. «Per treballar temes mediambientals, l'entorn del cap de Creus és un luxe a tots els nivells, des de paisatge, fins a fauna i flora. Ens ha semblat sempre un lloc perfecte per a fer-hi campaments d'educació ambiental », explica Roig.

El principal projecte dels joves participants en els camps de treball seran les tasques d'eliminació de flora invasora de dos espais del parc: l'illa de Portlligat i el pla de Tudela. Aquestes estan relacionades amb la protecció de l'entorn natural de la comarca, l'eix vertebrador de la IAEDEN. «Els campaments començaran amb una dinàmica del projecte tècnic, que es realitzarà els matins, i activitats i dinàmiques de lleure amb caràcter naturalista, a la tarda. Els últims dies realitzarem una ruta pel cap de Creus i la serra de Rodes».

Els treballs tenen el suport de dues institucions. D'una banda, el Parc Natural de Cap de Creus ofereix suport tècnic i d'infraestructures. També compten amb la Diputació de Girona, ja que dirigeixen el projecte de recuperació de l'illa de Portlligat, i també dona suport tècnic tant a l'equip de monitors com als joves.

Una activitat amb història

Aquesta activitat es va realitzar per primera vegada l'estiu de l'any 2012. La IAEDEN va presentar el projecte a la Generalitat de Catalunya amb la proposta del desenvolupament dels camps de treball al cap de Creus. Des de llavors, cada estiu s'ha dut a la pràctica, tot i que fins a l'any passat ho gestionava Fundesplai. Enguany la IAEDEN ha recuperat la gestió del projecte.

L'anècdota d'aquest retorn, però, la té l'equip de monitors. Curiosament van participar, com a joves, en la primera edició, i ara tornen com a monitors amb «moltes ganes de transmetre els valors i coneixements que hi vam aprendre».

L'equip està format per membres del grup d'esplai de la IAEDEN, que també realitzen altres campaments durant l'estiu, i participen en altres activitats de l'entitat durant l'any.