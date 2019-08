Joves i política

Soc la Nàdia Fernández Zaragoza, tinc 20 anys, nascuda a Figueres i estudiant de Dret. També soc militant d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i, recentment, nomenada vocal de l'Executiva de la secció local d'ERC a Figueres.

A mesura que vaig assumint més projectes polítics, la gent sovint em pregunta per què soc una de les joves que participa en política, com vaig introduir-me en aquest món i, sobretot, em pregunten per què he decidit ser d'Esquerra Republicana i no d'un altre partit.

Bé, doncs, per començar, em considero una persona que des de sempre li ha encantat llegir. Dues de les temàtiques que més m'agraden són la filosofia política i la història. Es pot dir que la meva adolescència es basa a llegir, documentar-me, fer l'intent de culturitzar-me el màxim possible en tots els aspectes, imposar-me l'hàbit d'omplir-me d'informació constantment, ser capaç de fer-me preguntes a mi mateixa sobre per què penso el que penso i respondre'm contundentment per defensar-ho.

Així doncs, encara que sembli el contrari per ser jove, tinc profundament clar per què la meva ideologia lliga amb la del meu partit actual. Soc dona, soc feminista, soc republicana, soc d'esquerres i independentista.

Defenso la nostra llengua i la nostra història. Soc d'Esquerra perquè compartim els mateixos valors, defensem i creiem en un mateix projecte democràtic.

Sens dubte, un dels projectes que més m'importen són els relacionats amb la meva ciutat. M'estimo molt Figueres. Considero que és una població preciosa, important i ben comunicada, tot això la fa potencialment molt productiva. Però és una ciutat desaprofitada...

Per sort, està en procés de canvi, i, de fet, el necessita molt. Jo crec que totes les seves àrees necessiten millorar i actualitzar-se, però especialment, l'àmbit social. Necessitem més polítiques socials.

Figueres és una ciutat dividida en sectors que no estan connectats, aquesta falta de cohesió afecta els ciutadans, provocant que tota la resta no funcioni i en patim problemes com la intolerància ideològica que acaba enfrontant la ciutadania, o l'incivisme.

Figueres necessita més col·laboració en seguretat i, sobretot, inclusió, acolliment, més oferta laboral i facilitat per viure-hi. Figueres és una ciutat difícil pel que fa a l'habitatge, el jovent en som unes víctimes clares.

No obstant això, soc conscient que el canvi s'acabarà assolint, perquè s'hi està treballant. Crec i hi confio plenament en el nou govern de la ciutat. Seran quatre anys de canvis i solucions que beneficiaran totes les persones que hi vivim, hi treballen o visiten la ciutat. Ara només acabem de començar.