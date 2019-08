Sònia Trilla: «La idea serà fer una Oficina Animalística de Figueres, de defensa dels drets dels animals»

Torna al càrrec de regidora a l'Ajuntament de Figueres que va ocupar durant el mandat 2011-2015 amb CiU i el govern de Santi Vila, aquest cop de la mà del PSC i portant les àrees d'Animals i Entorn natural, Organització, Contractació, Recursos Humans (RH) i Estadística.

Sònia Trilla (Girona, 1970) va anunciar a principis d'any que s'unia a l'equip del PSC. Anteriorment, havia estat militant de CiU fins que va ser PDeCat «em vaig apartar perquè no m'agradava com anava funcionant tot plegat. Vaig poder veure que la meva tendència és més d'esquerres en l'àmbit social, no tant al centre conservador d'empresari».

- Quina diferència hi ha entre el govern de llavors i el d'ara?

- M'agrada molt més ara i estic més còmoda, hi ha moltes inquietuds i ideologies diverses, és molt maco perquè tots som d'esquerres, però hi ha diferència de pensaments, d'idees i de projectes de ciutat, no és una cosa tan fàcil com si fóssim del mateix partit.

- Sembla contenta.

- És molt fàcil treballar amb un govern de progrés. Sobretot des de la Regidoria de Recursos Humans (RH), que pots escoltar directament els treballadors.

- A quins reptes s'enfronta?

- A organitzar la casa, que està tot bastant desestructurat. Des de RH volem canviar-la de cada àrea. Els regidors faran un organigrama ideal de cara als pressupostos i farem una bona previsió.

- Això preveu la contractació de més personal?

- Ara hi ha nou processos selectius per a la Guàrdia Urbana, dos per a Tècnics d'Administració General, un per a la Biblioteca, un per a Tècnic de Protocol i un per a Inserció Laboral. Molta gent està a punt de jubilar-se, de moment hi ha uns quants per a aquest any. Aquests són fàcil cobrir-los perquè entren en la taxa de reposició. L'ideal, però, és reorganitzar i reciclar el personal, modificar les fitxes (on es determinen les funcions) i adaptar-les a les feines que realment estan fent.

- El PSC és el partit que en campanya més va parlar d'animals, és per això que li toca l'àrea?

- Era la meva bandera, hi ha molta feina a fer.

- I com es comença?

- La idea inicial serà una Oficina Animalística, de defensa dels drets dels animals. A partir d'aquí, posar en coneixement les adopcions, els xips, les castracions, gestionar denúncies de maltractaments i engegar el procediment que calgui, jurídicament parlant. Que els animals se censin i aquests diners vagin revertits a l'Oficina, m'agradaria que s'autogestionés. També vull establir veterinaris de guàrdia els caps de setmana per a animals abandonats.

- Es treballaran els espais per gossos (correcans)?

- Soc amiga dels correcans. Hi ha previsió de fer-ne un o dos més, hem de pensar el lloc. Podria ser a la Marca de l'Ham, a la campanya vam veure que hi havia demanda i aquella zona no té res. El problema és la neteja, hi ha gent incívica també amb el seu gos.

- Què es necessita per ser una ciutat amiga dels animals?

- És una aposta, jo vull una ciutat Pet Friendly, i sé que podríem, però mentre tinguem la canera com la tenim, no és possible, ni em veig amb cor de plantejar-ho. El problema va ser delegar les competències al Consell Comarcal, ens trobem molt lligats. Entenc que puc construir-ne una altra, per treballar amb gossos i que tinguin una segona oportunitat, però els tècnics em diuen que no. Ara estan a la presó i, què han fet aquells animals per estar així? La de Pedret i Marzà no sé en quin procés està, però té per dos anys, mínim.

- No hauria delegat competències vostè?

- No. Ho van traspassar perquè així s'ho treien de sobre: «Si no veig, no hi és i no em vingueu a reclamar perquè a mi no em toca». No deixa d'estar al nostre municipi i l'afecta.

- Hi ha previst alguna actuació amb les colònies de gats?

- Les porten l'associació SOS Mininos, però necessiten ajuda. En els meus pressupostos, vull dedicar una part a pagar el pinso, perquè a més que són voluntaris s'ho paguen tot ells i és un bé per a la ciutat. El problema de les colònies ferals és que no les pots traslladar però, de mica en mica, ens agradaria fer un gran centre de gats ferals visitable i que es pogués promocionar l'adopció.

- Un acord del ple pendent és el pinso anticonceptiu de coloms, s'aplicarà?

- Pel que m'han explicat, en [Francesc] Cruanyes deia que sí, però no va fer res. Nosaltres ho tenim molt clar i la Mancomunitat [Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter] m'ha d'argumentar molt bé perquè no. Quan parlem amb ells, intentarem tirar-ho endavant i convèncer també el meu tècnic. Si els paguem uns diners perquè gestionin les plagues, doncs els paguem menys i que ens deixin els coloms. Jo el que no vull és que facin captures. No sé com, però s'ha de fer, ho portàvem en el programa i hi ha una moció aprovada. Amb voluntat política es pot fer.

- Ara està tot molt parat. Com es presenta el setembre?

- Tot el que tinc previst de fer és lent. A licitacions, hi ha contractacions urgents, si vaig amb el pinso, em diran que m'esperi.

- Quines són aquestes licitacions urgents?

- Urgeix molt la del Portal Horari, és una eina que no funciona i s'acaba fent el control d'hores amb un Excel a mà. També s'ha de mirar el programa de nòmines, que hi ha una feinada, hi ha molta gent com per no facilitar la feina. I estem treballant amb el Comitè de Seguretat la situació de l'edifici del consistori. Fer portes més segures, o no posar-ne tantes, posar detector de metalls... limitar una mica l'accés perquè no és segur.

- A més del concurs d'enllumenat i escombraries, us heu trobat més problemes?

- No. Ara tenim parat el de manteniment de jocs infantils, no hi ha contracte perquè no es va licitar a temps. Si no fem res, poden anar els de la brigada i clausurar-ho.

- Quin és el projecte a més llarg termini d'aquest mandat?

- A més de la part animalística, la idea, almenys des del meu grup, és que els polítics fem política i el personal de la casa, la tècnica. Seria ideal, hem d'aconseguir que la casa funcioni sola, independentment del polític de torn.

- Hi ha la sensació que encara que no hi hagi govern, la casa tira. No és així?

- La casa tira, però necessita un criteri. Alguns polítics tenim tendència a fer de tècnics i això és el que hem d'evitar. Hem d'aconseguir fer carrer i fer política, no hi fem res estant aquí [a l'Ajuntament] tancats.