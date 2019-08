Denuncien el cambrer d'un bar de Figueres pel presumpte assetjament a una clienta

Una noia de Figueres, Carolina C., de 25 anys, ha presentat una denúncia a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra per un presumpte cas d'assetjament per part del cambrer d'un bar de la ciutat. Els fets denunciats per la jove haurien tingut lloc la matinada del 2 de juliol, just el dia que iniciava un viatge a Dinamarca, segons relata ella mateixa.

Segons la seva versió dels fets, explicats el 30 de juliol davant de l'agent dels Mossos que li va prendre declaració, ella i una amiga que l'acompanyava van anar a prendre unes cerveses en dos locals de la ciutat, en el segon dels quals es van quedar soles amb el cambrer quan la resta de clients van anar marxant. Va ser aleshores quan aquest va tancar la porta per dins i es va quedar amb elles parlant, tots tres asseguts en un sofà. La denunciant reconeix que havien «begut» i que, en un moment donat, es va quedar adormida. Segons el seu relat, el denunciat va «intentar quelcom» amb la seva amiga, que immediatament va despertar la denunciant per marxar a casa. Abans de sortir va entrar al lavabo, moment que l'acusat hauria aprofitat per fer un petó inesperat a la Carolina. «Recordo clarament la barba d'aquest home punxant-me els llavis i un sentiment fastigós», argumenta la denunciant.

Quan l'amiga, que es presenta com a testimoni del cas, va sortir del lavabo va trobar que el cambrer «tenia la declarant –segons es relata en la denúncia als Mossos– agafada per la cintura per darrere mentre deia 'la Caro es queda, la Caro no marxa'». En aquell moment, l'amiga va agafar la presumpta víctima i se la va endur cap a fora.

Abans de presentar la denúncia, la Carolina va anar a explicar els fets al punt de suport del Consell Comarcal on va rebre assessorament sobre el camí a seguir. La seva intenció «és deixar constància i poder evitar que aquests fets es repeteixin i puguin passar a altres persones quan aquestes estan sota els efectes de l'alcohol o en altres circumstàncies». La Carolina manifesta que ha tingut «malsons relacionats amb els fets» i que aquests «han afectat» les seves relacions de parella.



«Ja no podem ni volem callar més»



A banda de la denúncia policial, Carolina C. ha explicat també a l'EMPORDÀ, en un text escrit en primera persona, els fets viscuts per ella i la seva amiga. Després de marxar del bar, van dormir juntes per passar el mal tràngol i l'endemà, quan comentaven «ben fastiguejades» el que hauria pogut passar si l'amiga no hagués estat allí, varen decidir que «això no podia quedar així». Inicialment no volia denunciar, conscient que «un enorme percentatge de les investigacions policials per denúncies d'abusos cau en l'oblit, s'abandonen, s'arxiven per manca de proves o pel que sigui€ I això passa a tot arreu: a Figueres, a Dinamarca i a la resta del món». També influïa l'experiència d'amigues seves que van presentar denúncies «que es convertiren en un malson», segons relata la denunciant.

Tot i que en els primers moments no volia fer el pas d'anar als Mossos d'Esquadra per explicar el cas, la Carolina ho va acabar fent «perquè com més accions es prenguin, més probabilitats de resposta». Admet que hi haurà qui la pugui titllar d'exagerada, que pensi que en realitat no li varen fer res, «només un petó fastigós», però afirma categòrica: «Ja no podem callar més aquests petits episodis, perquè aquest silenci fa que després els titulars parlin de nenes assassinades i violades. I ja fa temps que comencem a estar-ne fartes. Ja no podem ni volem callar més», recalca la Carolina.