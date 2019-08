Canalitzem Empuriabava aposta per convertir el nucli en «bike-friendly»

L'entitat Canalitzem Empuriabrava, a través de les seves xarxes socials, ha explicat que el nucli de la Marina «ho té gairebé tot per a ser una localitat bike-friendly».

Aquesta publicació sorgeix després que en el darrer ple municipal s'aprovés la construcció de les voreres de l'avinguda Marinada segons el projecte planificat anys enrere, el qual no té en compte la incorporació de carrils bici. L'entitat explica que «més bicicletes representen menys trànsit de cotxes, menys emissions de CO2 i mobilitat saludable a baix cost dins del poble».

D'altra banda, els principals carrers d'Empuriabrava s'omplen de bicicletes a l'estiu que dificulten la circulació pels principals carrers. Per a Canalitzem, «només manca una xarxa consolidada de carrils bici perquè aquestes puguin circular com un ens més del trànsit».