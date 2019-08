"la Caixa" ha facilitat itineraris d'inserció sociolaboral a 38 interns de centres gironins

El programa Reincorpora de "la Caixa" va oferir itineraris d'inserció sociolaboral a 38 adults i joves de centres penitenciaris i Centres Educatius de Justícia Juvenil gironins l'any passat. El projecte, fet en col·laboració amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a través del CIRE, va dirigit a població reclusa de tot Catalunya en la fase final de la seva condemna.

Concretament, el programa es desenvolupa a Centre Penitenciari Puig de les Basses, el Centre Educatiu de Justícia Juvenil Montilivi, el Medi Obert Girona i el Centre Obert Girona.

El programa de "la Caixa" ofereix itineraris personalitzats adaptats a les necessitats de preparació tècnica i personal dels interns, i que combinen formació, accions de servei a la comunitat i integració laboral, amb l'objectiu que la persona ampliï les seves competències, reforci valors i millori habilitats personals i professionals que l'ajudin en el camí que fa cap a la plena inclusió social i laboral.

Les xifres d'integració laboral dels interns avalen la consolidació del programa. El 2018, tots els participants que van acabar el seu itinerari d'inserció sociolaboral a Girona van aconseguir una feina. Aquest percentatge s'ha quintuplicat des dels inicis de Reincorpora. L'any passat 30 interns van obtenir una feina a través de Reincorpora gràcies a la col·laboració de 24 empreses gironines.

A més, des que es va posar en marxa el programa Reincorpora, el 2011, hi han participat un total de 3.986 interns de tot Catalunya, 1.899 dels quals han trobat feina gràcies a més d'un miler d'empreses contractants.

«Volem facilitar que les persones privades de llibertat puguin reconduir el seu projecte vital, i ho fem amb l'Administració, amb qui sumem esforços des de fa ja gairebé una dècada. Es tracta d'un compromís estable per la reinserció social i laboral dels interns que permet que, actualment, tres de cada quatre participants en el programa aconsegueixin una feina», explica el president de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé.

La col·laboració amb 3 entitats socials de Girona (OSCOBE, Càritas Girona i Altem Figueres) és el que fa que es puguin oferir itineraris de reinserció adaptats a les necessitats específiques de cada participant, gràcies a la figura del tècnic Reincorpora en coordinació amb els tècnics del CIRE, que dissenya i pacta amb els participants l'itinerari. D'altra banda, el tècnic de l'entitat acompanya la persona i duu a terme un seguiment de la seva evolució durant l'itinerari, abordant el procés de canvi des d'una perspectiva integral.



Un canvi aconseguit des d'una perspectiva global

A grans trets, i segons les necessitats de cada participant, els itineraris es divideixen en les fases següents: orientació; formació i pràctiques no laborals; serveis solidaris, i cerca activa de feina i inserció laboral a través del programa Incorpora de "la Caixa".

L'any passat, els interns de Reincorpora de "la Caixa" van tenir accés 13 formacions a Girona, que combinen formació en competències transversals i teòriques amb la realització de pràctiques no laborals a l'empresa ordinària, cosa que permet als participants, entre altres coses, demostrar el que han après a l'aula i apropar-se al món empresarial. Els interns s'han pogut formar com a auxiliar de cuina i cambrer, operari càrnic, carnisser, operari de magatzem, auxiliar de serveis per a càmpings i ajudant de cuina, entre d'altres.

Una altra de les pedres angulars de Reincorpora és la participació dels interns en serveis a la comunitat dirigits a donar resposta a les necessitats de l'entorn més immediat i a fomentar competències, habilitats i valors, al mateix temps que es promou la participació social i el compromís cívic dels participants. Només el 2018, a tot Catalunya 815 persones es van beneficiar d'aquestes iniciatives, entre les quals es van incloure accions d'atenció i acompanyament de persones amb discapacitat, col·laboració amb bancs d'aliments, venda de roses per Sant Jordi i una jornada esportiva amb valors.

A més, els tècnics orienten els interns en la cerca activa de feina i en la integració i el manteniment del lloc de treball a través del programa Incorpora de "la Caixa", enfocat a la integració sociolaboral de col·lectius en situació de risc d'exclusió social.