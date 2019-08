Els veïns del Riuet i la Coma en peu de guerra contra l'Ajuntament de L'Escala

Els veïns de les urbanitzacions del Riuet i la Coma estan en peu de guerra contra l'Ajuntament de L'Escala i preparen una concentració per demà, dilluns, a la Casa de la Vila. Volen demanar explicacions per la retirada d'uns elements que els veïns havien col·locat per a marcar els espais de vorera, que actualment no existeixen, i que els evitava que els vehicles s'aparquessin als accessos de les cases, i fins i tot, dins el jardí en el cas de les cases de La Coma.

Divendres, els serveis del consistori van accedir a la zona amb una excavadora i van treure tots els elements. Però el problema dels veïns no rau únicament en el fet que els usuaris de la platja utilitzin els carrers de la urbanització com a zona d'aparcament. Josep Alay, veí i un dels impulsors del moviment, explica que "Com que no hi ha lavabos públics ni contenidors, la gent deixa les escombraries entremig dels cotxes i hi fan les seves necessitats. Quan marxen els queden uns carrers plens d'excrements i realment molt bruts".

Segons els veïns de la urbanització del Riuet i La Coma, fa molt temps que demanen a l'Ajuntament que actuï sobre la problemàtica d'aparcaments de vehicles als seus carrers, però la solució que se'ls ofereix des del consistori és urbanitzar la zona. Alay apunta que des de l'agrupació de veïns hi estan d'acord però "això és un procés a llarg termini. L'Ajuntament sembla que està entre no fer res o fer-ho tot. Els veïns paguem el nostre IBI i volem que es faci alguna cosa". Fins ara des dels ciutadans de les urbanitzacions del Riuet i la Coma han demanat que els serveis de l'Ajuntament realitzin les tasques de manteniment com és tallar les herbes cada setmana, que passi el servei d'escombraries i que compactin el terra periòdicament perquè no aixequi polseguera. No obstant això, Alay senyala que "en veure que l'Ajuntament no feia res, vam posar baladres, pedres i pilones per simular les voreres i no s'aparquessin els cotxes. Un cop a la setmana sortim a netejar, tallem l'herba i recollim les escombraries". A la urbanització La Coma, les parcel·les son obertes, i es troben que aquest mateix cap de setmana vehicles han aparcat al jardí d'alguns veïns sense que aquests puguin fer res.

Els veïns expliquen que "vam demanar que el camí forestal, el de davant de la platja, fos únicament de pas perquè era inviable que els vehicles es poguessin aparcar, fins i tot perillós. Creiem que com que ens han concedit això, ara ens hagin traslladat els cotxes a la porta de casa". Recorden que a l'entrada hi ha un aparcament públic d'unes 500 places "i que podria absorbir tots els vehicles. No entenem per què està tancat".

Demà a les 9 del matí es preveu que uns 100 veïns es concentraran a l'ajuntament, de manera simbòlica, a entregar un escrit per demanar una reunió amb algun responsable amb el principal objectiu que els retornin aquests elements "que per a nosaltres son bàsics, i que ens han tret sense ni tan sols informar-nos". També reclamen la urbanització amb els serveis mínims perquè entre altres coses "cada vegada que plou s'inunda tot". Josep Alay explica que "quan algú es fa una casa, s'ha de portar la xarxa d'aigua i clavagueram de la casa del costat. Només hi ha un carrer amb desaigua" i els carrers tampoc disposen d'enllumenat públic.