Protecció Civil reclama «prudència» pel risc d'incendi semblant al del 2012

La directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha fet una crida "a la prudència i la responsabilitat" per les altes temperatures d'aquest divendres i el vent del dilluns. Avui hi ha 71 municipis en "risc extrem" d'incendi per temperatures altes que poden "igualar o superar els 40 graus especialment a la plana de Lleida, l'interior es Terres de l'Ebre, l'interior central i alguns punts de l'Empordà", segons ha exposat Santi Segalà, del Servei Meteorològic de Catalunya.

Per això s'han suspès 1126 activitats que comporten un risc d'incendi i s'ha activat el control d'accessos al Massís del Montsant. De cara a dilluns es preveu que hi hagi 40 municipis en risc per l'entrada de vent de tramuntana a l'Empordà el i mestral a les Terres de l'Ebre. Jose Luis Lopez, dels Bombers de la Generalitat, ha dit que les condicions d'avui es poden comparar amb les del 2015 a Òdena i les del dilluns amb les de l'Empordà del 2012.

Davant l'increment del perill d'incendi forestal per temperatures superiors als 40 graus a l'interior i humitats relatives per sota del 20 %, a partir de demà divendres, 9 d'agost, s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa en 71 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. A més, també s'han restringit els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant. Han quedat suspeses 1.126 autoritzacions per a la realització d'activitats que poden ser generadores de perill d'incendi forestal en els municipis afectats.

Les condicions meteorològiques previstes pel dilluns, 12 de juliol, mostren l'entrada a primera hora del matí de tramuntana al nord de l'Alt Empordà i de mestral a les comarques de Terres de l'Ebre, el que motivaria l'activació del nivell 3 del Pla Alfa a una quarantena de municipis de les comarques del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre i l'Alt Empordà. Amb la confirmació en els propers dies d'aquest pronòstic, també s'activaria la restricció d'accessos als massissos forestals del Cap de Creus, la Serra del Montsià, la Serra de Cardo- Boix, i al perímetre de protecció prioritària de Tivissa, Llaberia, Vandellòs i Pradell. Aquesta situació es mantindrà fins dimarts 13 d'agost.

Aquest matí s'ha reunit al Departament d'Interior el comitè tècnic del Pla INFOCAT per la quarta situació de perill associada a la calor durant aquest estiu i que ha d'afectar Catalunya de forma generalitzada durant el dia d'avui. Durant la reunió s'ha acordat posar en Prealerta el pla INFOCAT pel risc d'incendi, molt elevat a la Plana de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central i a l'Alt i Baix Empordà. La reunió ha estat presidida per la directora de Protecció Civil i hi han assistit representants de Protecció Civil, el servei meteorològic, els bombers, els Mossos, els Agents Rurals, el SEM, el 112, les ADF i la Diputació de Barcelona.

El departament d'Agricultura fa diverses recomanacions, com evitar la freqüentació de les zones forestals durant les hores de màxima insolació i evitar la circulació de vehicles a motor i l'ús de maquinaria por de zones forestals en la franja horària compresa entre les 13 i les 18 hores. També recomana no utilitzar bufadors, serres radials o altres eines que puguin general guspires o sobreescalfaments. En els treballs de la sega, es recomana aturar l'activitat entre les 14 i les 18 hores. En cas de detectar una columna de fum prop del bosc o qualsevol conducta que pugui comportar perill d'incendi forestal demanen comunicar-ho de forma immediata a través del telèfon 112.