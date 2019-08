Figueres retira la prohibició de fer topless a la piscina municipal

En mig del debat en diferents punts de Catalunya, entre ells Barcelona, sobre les restriccions del topless a les piscines públiques, el Govern de Figueres ha pres la decisió de donar per acabades les restriccions que hi havia fins ara a les instal·lacions municipals de la zona esportiva. L'alcaldessa Agnès Lladó ho ha anunciat a través de les xarxes socials afirmant que "a partir d'avui Figueres no limita el topless a la piscina municipal. Treballem dia a dia per la no discriminació de gènere".

El seu anunci ha despertat tot tipus de reaccions favorables o desfavorables, tal com es pot comprovar seguint el seu perfil de Facebook. Àngela Domènech, per exemple, diu: "En d'altres èpoques tenia el seu sentit perquè va simbolitzar una llibertat. Actualment està en absoluta regressió.

Els que estan reprimits, son els que necessiten anar amb els pits enlaire per sentir-se més lliures". Adrià González considera "que s'aprovi el topless a la piscina no significa que estigueu obligades a anar en topless. A qui no l'agradi ensenyar els pits té tot el dret a tapar-los, però coses com aquestes fan veure que la igualtat mai ha estat possible per coses així. És molt trist". "Gràcies alcaldessa, un pas endavant sempre és un pas menys", afirma Eva Ma. Murillo.