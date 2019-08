Figueres inicia els treballs de la ruta cicloturística transfronterera BiciTransCat

Ja han començat a Figueres les obres del projecte BiciTransCat, una iniciativa impulsada des de l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Consell General dels Pirineus Orientals i la Comunitat Urbana Perpinyà Mediterrània Metròpoli, junt amb el Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Aquesta iniciativa pretén crear una nova ruta cicloturística transfronterera entre les principals destinacions turístiques de Girona i els Pirineus Orientals a partir d'itineraris de bicicleta i amb accessos directes a transports públics (autobús i tren convencional i d'alta velocitat) per promocionar una major mobilitat sostenible transfronterera.

El traçat cicloturístic que discorrerà pel municipi connectarà el camí de Caboques de Vilabertran amb el camí del Manol a El Far d'Empordà, passant per l'estació de tren, i s'estructura en sis actuacions amb l'objectiu d'adequar, delimitar i senyalitzar un itinerari segur pels usuaris que tenen un pressupost global de 449.750 €, cofinançats pel fons FEDER de la Comissió Europea.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha destacat que "aquest projecte és una mostra més de la cooperació entre regions europees i una aposta per a desenvolupar enllaços multimodals transfronterers que busquen promoure una mobilitat sostenible a través del transport públic i la bicicleta i on Figueres hi té protagonisme".

Les obres iniciades inclouran els treballs de senyalització dels carrers Mollet de Peralada i Port de la Selva, les avingudes Vilallonga, Progrés i El Far d'Empordà i el passeig del Cementiri. A més, es delimitarà amb pilones de fusta un itinerari de vianants a l'aparcament dels Fossos de tres metres d'amplada que compartiran entre vianants i ciclistes. Aquestes actuacions tenen un termini d'execució previst de deu setmanes.

Finalment, l'alcaldessa de Figueres ha remarcat que "des del govern municipal treballem per desenvolupar projectes que ens permetin assolir una millor ordenació i mobilitat sostenible de la via pública i per extensió, una millor imatge dels carrers de Figueres".