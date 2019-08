La Diputació i l'Obra Social "la Caixa" treballen a Vilajuïga per eliminar un cactus invasor

La Diputació de Girona treballa des de fa mesos a Vilajuïga per eliminar una espècie de cactus invasor, Opuntia aurantiaca, que amb les punxes està provocant danys a persones, animals i bicicletes. Ho fa per mitjà del conveni amb l'Obra Social "la Caixa" per a la millora d'espais naturals. A més de Vilajuïga, aquesta espècie s'ha detectat en altres municipis de les comarques gironines propers a la costa, com ara a Palafrugell el 2017 i recentment a Pau, on la Diputació també actuarà per mitjà del Pla de Serveis d'Assistència en Matèria de Conservació del Patrimoni Natural.



Opuntia aurantiaca és un cactus originari de l'Amèrica del Sud que, els últims anys, ha esdevingut una espècie invasora a diversos països amb climes temperats i càlids. En general, se situa prop de nuclis urbans, des d'on suposadament s'escampa a partir d'exemplars ornamentals. Quan aquesta planta comença a estar ben instaurada en una zona, la gran quantitat de fragments que genera fa que s'expandeixi amb molta facilitat.



A final del 2017, l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació va rebre l'avís que, a la zona de la riera de Vilajuïga, hi estava proliferant una mena de figuera de moro amb unes punxes molt grans que estava provocant ferides a veïns —fins i tot, les espines travessen soles de sabates—, gossos i fauna salvatge, a banda de malmetre rodes de bicicletes. El cactus hi estava tan ben implantat que, fins i tot, els propàguls havien aconseguit superar l'obstacle de la via del tren i afectaven un tram de 750 metres lineals del marge dret de la riera (on toca més el sol). L'expansió d'aquesta espècie de flora estava impossibilitant la circulació per aquest espai públic, que té molta afluència de visitants i que alhora té grans valors naturals. Per això, suposa no només un risc per a la salut pública sinó també per a l'ecosistema.



Un cop identificada aquesta espècie com a Opuntia aurantiaca, la Diputació va contactar amb l'Ajuntament de Vilajuïga i el Parc Natural del Cap de Creus per plantejar com abordar aquesta problemàtica. La solució va arribar per mitjà del conveni formalitzat entre la Diputació i l'Obra Social "la Caixa", que va permetre encarregar un informe a l'Associació Galanthus Natura per conèixer l'estat de colonització del cactus dins del municipi i plantejar propostes d'actuació per gestionar-lo i controlar-lo.



A partir d'aquest informe, la Fundació ALTEM va començar a executar els treballs per eliminar l'Opuntia aurantiaca. Ho fa de manera manual i minuciosa pel fet que no es poden utilitzar herbicides —atenent a la proximitat amb la riera— i que no poden quedar fragments solts del cactus perquè en podrien sortir més plantes. La direcció del projecte és a càrrec del biòleg Enric Fàbregas, de Galanthus Natura. L'import total de l'actuació són 19.906,76 euros.