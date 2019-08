Portbou acomiada amb honors al difunt cap de Bombers Genís Rubio

La vila de Portbou ha viscut amb emoció, aquest dimecres, la cerimònia de comiat de Genís Rubio Rodríguez, cap del parc de bombers voluntaris de la localitat. Rubio va morir a 50 anys a causa d'una malaltia que no va poder superar. Centenars de veïns, amics i companys dels cossos d'emergències i policials dels dos costats de la frontera van fer costat a la seva família. No hi van faltar representants dels diferents parcs de Bombers de la comarca i de la Catalunya Nord. El fèretre va ser acomiadat per aplaudiments i salutacions marcials. Genís Rubio, natural de Figueres, era una persona molt estimada a Portbou i a la resta de municipis de la Mar d'Amunt. Estava casat amb Anna Pérez i tenia tres fills.