El Consell Comarcal publica el video del Premi Inclusió «Música per recordar»

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà atorga, cada any, el Premi Inclusió Alt Empordà. A banda de l'ajut financer, l'àrea de benestar social realitza una campanya de difusió per donar a conèixer el projecte guanyador. El vídeo de resum del projecte Música x recordar de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres s'ha fet públic a les xarxes socials per posar èmfasi en la necessitat de projectes cohesionadors com el que es presenta.



Música x recordar

Aquesta iniciativa, impulsada per l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, vol reforçar el treball amb adolescents i joves en situació de dificultat de seguiment de la trajectòria educativa a través d'un projecte intergeneracional amb persones grans afectades per la malaltia de l'Alzheimer que a través del cant, el ball i la música generen un espai de trobada que reforci el llaços d'amistat i respecte entre les dues generacions.

El projecte ha ofert durant el curs escolar 2018-2019 un projecte a joves estudiants d'ESO que presenten dificultats per seguir amb la trajectòria formativa formal. Han participat en el projecte 60 alumnes de 2n i 3r d'ESO d'entre 13 i 17 anys de l'Institut Ramon Muntaner i unes 200 persones grans usuàries centre de dia de l'Associació de Malats d'Alzheimer.

El passat febrer, es va fer l'entrega del premi a un acte oficial del Consell Comarcal.



Premi Inclusió

El Concurs de Projectes d'Inclusió Social té com a objectiu fer emergir iniciatives innovadores en l'àmbit de la inclusió i la cohesió social i finançar projectes en el territori. Aquesta iniciativa, que s'emmarca en el Pla d'Inclusió i Cohesió Social de l'Alt Empordà, té com a finalitat millorar les condicions de vida de la població de la comarca i reforçar la cohesió social. La del 2018 va ser la sisena edició de la convocatòria que en les edicions anteriors va premiar les següents iniciatives: Projecte "Teatre a l'abast" del Grup Centre de lleure El Dofí i l'associació de teatre juvenil a Mossegades (2017), projecte "Grans Experts" de Càritas Diocesana de Girona (2016), projecte "Tothom pot navegar" del GEN Roses (2015), projectes "La cuina, cooperativisme a foc lent" de la Cooperativa Eines i com a accèssit el projecte laboral "Reciclatge de paper" de l'Associació El Tamariu (2013). L'any 2014 no hi va haver convocatòria.