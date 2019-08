Setmana de controls intensius de trànsit per rebaixar els accidents

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina al llarg d'aquesta setmana, fins diumenge 11 d'agost, una campanya policial de controls de velocitat. Aquesta actuació es realitza conjuntament amb els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals de trànsit de Catalunya que vulguin sumar-s'hi i afectarà l'àmbit urbà i interurbà.

La velocitat excessiva és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària. És una conducta de risc i té conseqüències tràgiques a les carreteres. A més de ser una causa directa de sinistres viaris, és un factor que augmenta la gravetat de les lesions.

A la darrera campanya de control de la velocitat realitzada a finals d'abril d'enguany (del 29 d'abril al 5 de maig) es van imposar un total de 18.914 denúncies de les quals 18.906 van ser administratives i 8 penals.

Així mateix, convé recordar que entre els conductors implicats en accidents mortals l'any 2019 (fins al 15 de juliol), han augmentat les causes d'accidentalitat associades a l'atenció (10%) i la velocitat (18%).

Per tant, campanyes preventives i intensives com aquesta tenen la finalitat de vigilar el compliment de les limitacions de velocitat i són importants per continuar conscienciant els conductors de les conseqüències tràgiques que pot causar l'excés de velocitat. A més, fomenten una velocitat adequada, la qual permet controlar el moviment del vehicle, augmenta la possibilitat de superar un obstacle o qualsevol imprevist a la via, i permet reduir la velocitat de forma suau i progressiva.

La campanya de control de velocitat d'aquesta setmana és la dotzena campanya preventiva i integral d'aquest 2019. En total, enguany es faran un total de disset actuacions intensives que incidiran en els principals factors de sinistralitat.

Al llarg de la setmana s'informarà d'aquests controls preventius de velocitat a través dels Panells de Missatge Variable (PMV) situats a les vies catalanes amb el missatge CONTROLS POLICIALS VELOCITAT.