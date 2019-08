Seixanta-vuit comerciants i empresaris ja formen part de l'Associació

La iniciativa de tirar endavant l'Associació de comerciants i empresaris de Castelló ha sigut molt ben rebuda i cada vegada més hi ha mostres d'interès per formar-ne part. L'Associació està clarament activa, recentment han estrenat pàgina web i això ha promogut l'interès d'altra gent. La setmana passada van iniciar la campanya de bosses de roba Shopping a Castelló i Empuriabrava, en la qual l'Ajuntament els ha facilitat mil bosses i cada negoci ha escollit com les repartirà.

L'entitat es va crear davant la mancança d'una figura comuna que pogués defensar i treballar per l'interès tant dels comerços com dels empresaris del municipi i, ara per ara, ja en formen part seixanta-vuit associats, entre serveis d'allotjament, restauració, alimentació, formació, oci, llibreries i papereries, llar i decoració, bellesa i salut, i altres. Carla Güibas, presidenta de l'associació, Auri Pérez i Yvonne Baas, membres de la Junta, expliquen que «estem buscant ampliar el nombre de socis, però a l'estiu és més complicat perquè és quan hi ha més feina». Fins ara aquest nou grup, constituït al municipi, ja ha organitzat diversos esdeveniments d'èxit. El primer va ser el Vermut de Rams, que ja preveuen consolidar-lo per a cada Diumenge de Rams. L'altra iniciativa va ser el Mercat de Brocanters, que se celebra cada primer diumenge de mes «cada vegada n'hi ha més, estan contents, però els hem de seguir incentivant perquè vinguin». La seva intenció és promoure l'activitat durant l'estiu, per tenir embranzida i poder consolidar-la tots els mesos de l'any.

D'altra banda, enguany volen organitzar la Fira de Nadal i que tingui una durada de dos dies. «Volem inculcar una bona fira de Nadal, animada, amb activitats i parades dels socis», una fira que també hi tinguin cabuda les entitats i la mainada, amb l'objectiu d'atraure visitants.

La clau de la feina feta fins ara, però, és que des del primer dia van organitzar-se en grups de feina: gent que va a penjar pancartes, els que col·loquen les indicacions i senyalitzacions, o els que ho treuen. «Així no sempre som els mateixos. Ara sumem entre quinze i vint persones que col·laborem activament a l'associació a través dels grups de treball». Per ara, els castellonins s'emmirallen en l'associació de Torroella de Montgrí, amb la qual tenen una semblança territorial pel que fa a la relació entre el nucli amb l'Estartit, i Castelló amb Empuriabrava. «Allà s'estan reinventant, i en l'àmbit del comerç estan oferint qualitat», encara que reconeixen que a Castelló d'Empúries falta comerç.

L'Associació es reuneix cada dos mesos amb l'Ajuntament. Asseguren que «fem sempre les mateixes preguntes i, a poc a poc, sembla que anem obtenint respostes. Hem aconseguit, a tall d'exemple, que netegin embornals o que instin a propietaris a arreglar els balcons del carrer Peixateries, que estaven a punt de caure. Són petites actuacions que, si no ho fan des de l'Ajuntament, perquè és privat, haurien d'instar a fer-ho als particulars, pel bé de tots».

Deteriorament de la imatge

Un dels principals problemes en què es troba l'Associació és que el nucli de Castelló està perdent la bona imatge, sobretot en els carrers principals. «Les finques són velles i d'habitatge turístic o amb molta gent de poc poder adquisitiu. Al centre, tot i que hi ha activitat durant el dia, no hi viu gent».

Des de l'entitat, expliquen que el principal problema és l'habitatge vell mancat de les qualitats, els serveis i l'estat de conservació mínim que es pot exigir amb un poder adquisitiu mitjà. «Si tens gent amb poc poder adquisitiu i molt habitatge turístic, no es reactiva el poble i fa que les botigues morin». És un problema de base que supera les activitats pròpies de l'Associació, però que els afecta directament. Malgrat això, creuen que la seva feina és insistir a l'Ajuntament i als propietaris, perquè es puguin reformar locals i habitatges, ja que la imatge del municipi sí que els afecta. En el cas dels edificis en mal estat, l'Associació s'ha topat amb el fet que solen ser «herències familiars que han acabat repartides i és molt difícil que es posin d'acord per arranjar-los». El que es vol evitar és aquesta imatge de deteriorament que presenta el nucli, i demanen que els propietaris que volen llogar locals, els tinguin en certes condicions. «Tots haurien de posar de la seva voluntat per tenir els locals en bon estat, segurament seria més fàcil llogar-los».

D'altra banda, aquests mateixos propietaris continuen demanant preus elevats pel lloguer. «Els propietaris s'han quedat amb la idea de l'activitat econòmica que generava el comerç quan ells hi tenien l'establiment i no s'adonen que ara les coses són diferents, per molt ben posicionat que estigui el local». A més, cal tenir en compte l'estacionalitat turística del municipi i les variacions en el volum de l'activitat comercial segons els mesos. Per això, alguns llogaters han volgut proposar preu d'hivern, i preu d'estiu, però els propietaris rebutgen aquesta flexibilitat i els locals queden tancats. La Junta de l'entitat explica que «el problema no són les ganes d'obrir activitats, és que hi ha una sobrevaloració dels locals». Tot i que hi ha nínxol comercial, la gent no s'arrisca a començar un negoci a Castelló, amb la inversió que requereix i el preu excessiu dels locals».