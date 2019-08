Pere Maluquer : «Jo soc el regidor més gran, m'agrada que hi hagi un nou grup jove i amb ganes»

Pere Maluquer (Pau, 1960) és l'actual alcalde de Pau. La seva llarga vida política l'ha portat a ocupar càrrecs en diverses institucions, moltes vegades lligats a temes ambientals, com la presidència del Consell d'Iniciatives Locals pel Medi Ambient o la direcció general de Boscos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient de la Generalitat.

Pren el relleu de Josep Blanch, després de 36 anys d'hegemonia política al municipi. L'equip de Maluquer s'ha organitzat en les àrees dels serveis al territori i el servei a les persones, temes cabdals per definir un nou model de poble, lligats al pilar de les polítiques ambientals.

Un cop passades les eleccions, les negociacions i la investidura, com se sent amb els resultats obtinguts ?

Respecte als resultats obtinguts a les eleccions municipals puc dir que estava content per ser la llista més votada. Després de tants anys treballant colze a colze amb l'alcalde Josep Blanch, i el fet d'haver d'escollir un nou alcalde després de molts anys amb hegemonia al capdavant del govern municipal, és difícil que puguis obtenir majoria per governar sent un de la mateixa llista. Cal tenir en compte que ens presentàvem davant d'un moment en què es respirava necessitat de transformació, almenys, personalment sí que veig aquestes ganes de canviar.

En què observa aquesta motivació de canvi dels ciutadans de Pau?

Només cal adonar-se de la quantitat de gent del poble que no havia participat abans en la política, i que ara, que s'hi han implicat, han obtingut molt bon resultat. Per tant, la primera lectura que faig és satisfactòria perquè, d'una banda, soc la llista més votada, però, al mateix temps, hi ha una llista de persones que s'han implicat en la vida política i volen aportar la seva visió i manera de fer.

Un cop vistos els resultats, la intenció realment era fer un pacte de govern amb tots els grups?

Des d'aquesta responsabilitat de ser la llista més votada, estava disposat a obrir-me i arribar a acords amb les forces que havien sorgit. També vaig veure que hi havia hagut una campanya electoral intensa.

Intensa?

Des del punt de vista que gairebé totes les llistes van treballar molt fort.

I per què no va acabar de reeixir el govern de coalició a tres bandes?

Quan veus que dones la mà i no te l'agafen, que et diuen que s'ho pensaran i passen els dies, fa que aquella primera voluntat de no deixar ningú al marge, s'apagui. Pau té 547 habitants, segons dades del 2018, ens coneixem tots i calia valorar tots i cadascun dels vots dels veïns i veïnes. La mà oberta és un respecte total a cadascuna de les llistes i dels candidats, per tant hi havíem de ser tots. Si algú no hi volia ser, dificultava l'entesa.

Hi havia algú que no hi volia ser?

Va quedar palès que hi havia un dels principals grups, el qual havia obtingut el suport de molta gent, que assumia directament que havia d'anar a l'oposició. Això també va provocar que no fos possible que poguéssim fer un govern amb les dues forces més votades. De fet, no es van donar les condicions de confiança necessàries per poder arribar a l'acord. Però, clarament, no va ser per manca de voluntat meva. Em decantaria per pensar que va ser la manca de coneixement de base sobre com construir un govern de coalició. Crec que les negociacions no es podien delegar a tercers.

Però, en aquest cas, ells funcionen per assemblees, oi?

Diria que totes les candidatures funcionem per assemblees, perquè acabem prenent acords conjuntament. Crec que la voluntat de mantenir la participació interna era bona, però crec que per aquesta mena de processos participatius, no ho van portar a la pràctica de la millor manera.

Ja fa més d'un mes que l'equip de govern està treballant. Com es respira al Consistori?

Es respira tranquil·litat i normalitat. Molta il·lusió i ganes de treballar. Estic molt content de la gent de l'equip de govern, gent amb un esperit de servei i, content de com ho demostren considerant que ho han entomat just passar eleccions, amb tota la feina que suposen les festes estivals: dedicació, temps, mobilització i enmig de període de vacances.

Després de 36 anys de Josep Blanch, quins són els principals canvis en aquesta nova etapa?

Aquests anys han sigut 40 anys d'ajuntaments democràtics, i hem fet grans canvis en el poble durant aquest període. Però ara som un equip renovat amb una manera de fer diferent. Ens hem organitzat en dues grans àrees: serveis al territori i serveis a les persones. Hem donat importància a aquelles coses com l'urbanisme o la via pública, temes cabdals per definir un nou model de poble. I no oblidem el medi ambient, que serà el pilar de totes les polítiques que tirarem endavant.

És important que avui es tinguin en compte polítiques ambientals en els municipis.

És tan rellevant que s'ho queda l'alcalde. No en soc especialista, però m'ha interessat tant com la política. Estic molt atent al que passa al nostre entorn i crec que Pau és un model de municipi ambientalment respectuós amb els recursos dels quals es disposa, i amb un camí clar de protecció del territori, que caldrà acabar de definir.

Quin és el principal projecte d'aquest mandat?

Per a les persones serà aconseguir que la gent es torni a implicar al poble. Per això creem específicament l'àrea de serveis a les persones. Volem que utilitzin els equipaments socials, que participin en l'organització de les festes, etc. Jo soc el regidor més gran, i m'agrada que hi hagi un nou grup jove i amb ganes. Aquest canvi generacional a l'Ajuntament s'ha de notar a l'hora d'organitzar la festa major o els Reis. Hem d'obrir-nos i recuperar la comissió de festes, que havia funcionat molt i molt bé, i tornar a fer activitats destinades als joves, que darrerament havia quedat més parat.

Pau ha recuperat molta gent jove i mainada?

L'escola segueix funcionant, mantenim la xifra dels alumnes i ens permet donar un servei educatiu al poble, això també és un reclam per quedar-se al poble o que gent de fora vinguin a viure aquí.

Personalment, després d'estar tants anys «a l'ombra» de Blanch, quina és la sensació en prendre el relleu?

La sensació és d'«ara ets el cap de colla, et toca», però des del vessant de la responsabilitat. Ara ja no puc passar la responsabilitat a ningú més que a mi (riu). Allò que encerti, bé, i el que no pugui fer bé, en soc el primer i últim responsable, malgrat que amb els regidors formem un equip. De fet la meva idea de governar és que tots treballem cap a un mateix objectiu, jo escolto i oriento la direcció. Però és una bona sensació.

Vostè acumula una llarga vida política. De quina manera influeix aquesta experiència?

Sobretot en el coneixement de les institucions, de les administracions, els temps que requereixen els processos i evidentment els contactes. El fet de saber qui és qui a tot arreu; Consell Comarcal, Diputació, Corts Espanyoles, i en el Govern de Catalunya. Diuen que la política és una cursa de fons, i que no s'acaba mai, si t'agrada. Potser et pots jubilar pel que fa a la representació institucional, però la segueixes vivint, no necessites sí o sí un càrrec. Quan vols ser servidor públic, tens voluntat d'escoltar, fer, proposar, i el dia que s'acaba això, vol dir que has de plegar.

Què prefereix, senador o alcalde?

Alcalde, segur.

Més maldecaps...

Més directe. Més interessant. Veus com les teves decisions influeixen realment en petits canvis. Soc polític, però també soc del vessant de la gestió. La vida als parlaments és molt interessant, però els temps són uns altres i costa veure resultats, sobretot si ho fas des d'aquestes minories que hem estat sempre a les Espanyes.