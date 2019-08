Els punts d'interès del poble estrenen rètols informatius

Des de la setmana passada, vint punts d'interès patrimonial i cultural de l'Escala van acompanyats d'un cartell informatiu que dona informació bàsica dels punts en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès). Els cartells també inclouen imatges, un codi QR on s'anirà afegint informació complementària, i un mapa amb la resta de punts d'interès, per fer que el visitant s'interessi també per altres localitzacions.

«El recorregut permet veure els diferents edificis, monuments i espais significatius, així com conèixer racons, personatges i moments que parlen de la història, de la vida i dels valors municipals», diu el regidor de Promoció i Acció Cultural, Rafel López. El projecte de senyalització de les àrees de Promoció Econòmica i Turística, i de Promoció i Acció Cultural van començar ara fa dos anys, i s'han completat recentment.

Els vint punts que estan senyalitzats en aquest moment són: el Museu de l'Anxova i de la Sal; la font i el safareig públic; la torre del Pedró; les barraques de pescadors de la Creu; l'Escala i el Mar (a la punta); l'Alfolí de la Sal; la casa de la Punxa; l'antiga fàbrica d'anxoves del Port d'en Perris; la casa de pescador de can Cinto Xuà; Can Maranges; el pou de la plaça Avi Xaxu; l'església de Sant Pere; la casa natal de Víctor Català-Caterina Albert; el jardí del Clos del Pastor; el cementiri Mariner; el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries; Sant Martí d'Empúries; els masos les Corts, Vilanera i els Recs; i la torre de Montgó.