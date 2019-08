Proposen un segon parc de «Street Workout» a la zona de la platja del Salatà

El Partit Socialista de Catalunya de Roses va presentar una moció al darrer ple, que va ser aprovada per unanimitat, per crear un parc i/o esportiu per a la pràctica de la modalitat Street Workout en una platja del municipi, preferentment a Santa Margarida. Antonio Rodríguez, portaveu del PSC, va explicar que malgrat que s'hagi creat un primer espai a la zona esportiva, justament davant de l'skatepark, plantegen la necessitat de tenir una segona ubicació amb més visibilitat, i aquesta podria ser la platja del Salatà. A banda del seu vessant esportiu, atès el poder d'atracció d'aquesta modalitat d'entrenaments amb acrobàcies, la instal·lació esdevindria un espai més de promoció turística i un lloc per activar l'economia del sector a Santa Margarida. Tot i això, el pressupost de l'actuació, no està previst per l'exercici 2019, i caldria incloure'l en el del 2020.

Segons el PSC, l' Street WorkOut és un esport amb fort creixement per part del jovent i, amb el nou parc, tenint en compte les preferències de les entitats i associacions del sector, «seríem pioners dins la Costa Brava nord amb la possibilitat d'allotjar competicions locals i internacionals en períodes baixos d'activitat econòmica/turística de la nostra vila».