Posen al dia 42 quilòmetres de xarxa senderista

L'Àrea de Turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà impulsa la reparació i condicionament dels camins de la xarxa de senders Itinerànnia així com la reposició i actualització de la senyalística d'aquestes vies. En total s'intervindran en 164 punts i en 42 quilòmetres d'una xarxa que transcorre per tots els municipis de la comarca. Per fer possible aquestes accions, s'ha tret a concurs públic aquest servei en dos lots (un per al subministrament dels senyals i un altre per a la instal·lació, repintat i desbrossat de vegetació). El procediment ja està resolt i d'aquí a poc temps començaran a arreglar la xarxa senderista.

L'àrea de turisme valora molt positivament aquesta acció, doncs servirà per actualitzar i mantenir una xarxa exemplar. Expliquen que més enllà d'aquesta tasca de conservació tenen nous projectes sobre la taula, com per exemple la interconnexió amb altres comarques.

S'ha fet una diagnosi analitzant un total de 164 trams de la xarxa altempordanesa i detectant totes les intervencions necessàries. Les millores descrites van des del desbrossat del camí per facilitar el trànsit de senderistes, la falta de repintat dels marcadors que senyalen per on transcorre la via o l'addició d'indicadors per facilitar la comprensió de la xarxa.

L'empresa Chaper serà l'encarregada de subministrar (per un import d'adjudicació de 6.502,26 euros) els nous senyals que es faran amb les prescripcions tècniques que marca la xarxa. El desbrossat, repintat, col·locació de senyals i adequació dels camins anirà a càrrec de l'empresa d'inserció Foresterra SCCL que realitzarà les feines per un import d'adjudicació de 30.085,76 euros.



El projecte Itinerànnia

El projecte Itinerànnia va néixer a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà l'any 2006 amb la finalitat d'oferir un producte turístic de qualitat basat en el senderisme, creant una xarxa de senders de 2.500 quilòmetres que ha permès ordenar, recuperar i valorar el patrimoni natural, els recursos històrics, i l'antropologia local, perquè parteix de 2.000 anys de camins històrics.

La xarxa de senders que connecta tots i cadascun dels municipis d'aquestes comarques, considerant-la com la primera xarxa viària de senders en el medi rural, que permet arribar a qualsevol lloc des de qualsevol punt amb absoluta llibertat i seguretat Un dels principals atractius és que permet anar des del Pirineu, passant per les seves viles mil·lenàries a les àrees interiors pre-pirenaiques, per les fagedes i la zona volcànica de la Garrotxa, fins a arribar als pobles de l'interior de l'Empordà i arribar al mar, a la Costa Brava.

Aquest projecte de cooperació també va néixer amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme i captar nous mercats potencials. La iniciativa està impulsada pel Consell Dinamitzador, un òrgan format pel Consell Comarcal del Ripollès, Consell Comarcal de la Garrotxa, Consell Comarcal de l'Alt Empordà i les tres entitats de promoció turística d'aquests territoris (Consorci Ripollès Desenvolupament, Turisme Garrotxa i Empordà Turisme).