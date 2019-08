El ple aprova que els veïns paguin el 30% del cost de les obres a l'avinguda Marinada

Les obres d'adequació de l'avinguda Marinada d'Empuriabrava han passat per ple per decidir la quantitat que hauran de pagar els veïns de la zona. En aquesta ocasió, el tram de la via que es vol adequar és el que va des de Montgrí fins a Requesens.

L'obra té un cost total de 913.573 euros, dels quals 274.072 seran de les aportacions dels veïns amb residència a la zona. «Aquesta mena d'obres beneficien a tota la població perquè el municipi queda més endreçat, i també als propietaris de les finques a la via, ja que el valor d'aquestes augmenten. Per això, és habitual demanar la contribució del 50% del projecte als propietaris. En aquest cas concret, però, només se'ls demanarà el 30%», explica Josep Maria Canet, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Aquesta «rebaixa» es deu al fet que fa menys de deu anys els propietaris ja van haver de sufragar el 90% d'una obra d'adequació del clavegueram.

L'adequació del primer tram de l'avinguda Marinada va consistir en la construcció de voreres, pavimentació i xarxa d'aigües pluvials. Aquesta obra es va estrenar el mes de maig i va costar 300.000 euros. «Es tractava d'una obra més senzilla respecte de la que ara s'executarà», diu Canet mirant enrere.

El tram que s'urbanitzarà en aquesta segona fase és el de les dues terceres parts de la via que queden pendents, i afectarà les voreres, pavimentació i xarxa de pluvials. Respecte a l'últim punt, Canet diu que, en aquest tram, les aigües hauran de seguir un recorregut més llarg, complicat i amb menys pendent, abans d'arribar a desembocar als canals.



Problemes amb l'aigua a la via

Les obres en aquesta zona haurien de solucionar els problemes que es patien sobretot en època de pluges fortes, quan la via s'inundava. A la zona dels arcs, per exemple, que era una de les més afectades. Aquesta situació suposava un greu problema pels vehicles i, sobretot, pels vianants.

Avui dia, el projecte es troba en fase de licitació. Segons el calendari d'obres previst pel consistori, els treballs haurien de començar a executar-se durant els mesos de setembre o octubre, i podrien estar acabats definitivament al voltant de Setmana Santa.



El consitori busca espais alternatius per als ciclistes

Després d'explicar les peculiaritats del projecte, Vicenç Comas (JUNTS) va preguntar si s'implantaria un carril bici a la via, tenint en compte la quantitat de ciclistes que s'hi mouen i l'absència d'un pas segur per a ells. A això, Agustí Ayats (SOMEC) deia que caldria aprofitar l'amplada inhabitual de les vies d'Empuriabrava per construir-lo. «Estem aquí per canviar les coses, i no per seguir fent-les com fa vint anys», deia.

Des del Consistori, asseguren que la implantació d'un carril bici «està sobre la taula», tot i que s'estan estudiant diferents opcions en vies alternatives. Si es volgués implantar a l'avinguda Marinada, s'hauria de prescindir dels aparcaments d'un costat, ja que ni fent la vorera més estreta hi hauria espai per als dos equipaments.