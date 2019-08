Nou càmpings altempordanesos sumen esforços per una campanya solidària

Nou càmpings altempordanesos, amb ganes de generar activitats que deixin una empremta positiva al seu voltant, s'han unit a la campanya «càmping solidari». Aquesta iniciativa de l'Associació de Càmpings Gironins es basa en tres eixos bàsics: les donacions de sang, els tallers de polseres solidàries, i l'adhesió a la iniciativa «Mulla't».

De moment, participen en aquesta iniciativa més de la meitat dels càmpings que formen part de l'Associació gironina (ACG). Fent referència a la força comuna que exerceixen els càmpings gironins a l'hora d'aixecar campanyes com aquesta, el president de l'entitat, Miquel Gotanegra, explica que «les causes que hem escollit aquesta temporada afecten nombroses persones, i creiem que els càmpings gironins hem de contribuir que la vida de les persones sigui millor».



Donacions de sang obertes a tots

Pel que fa a la donació de sang, seran obertes a tothom i es faran durant els mesos d'agost i setembre en espais habilitats expressament per a l'ocasió. A l'Alt Empordà, hi participen els càmpings del Port de la Vall, del Port de la Selva, el 22 d'agost; el Bassegoda Park, d'Albanyà, el 28 d'agost; Aquarius, de Sant Pere Pescador, el 3 de setembre; Las Dunas, de Sant Pere Pescador, el 4 de setembre; i el Salatà, de Roses, el 5 de setembre. «L'estiu és l'època de l'any on les reserves de sang baixen més a causa de la calor», recorden els professionals del Banc de Sang i Teixits de Girona, que donen suport a la campanya.



Polseres contra el càncer infantil

Respecte als tallers de creació de polseres solidàries, s'organitzaran fins al mes de setembre per als més petits. En aquesta activitat, hi col·laborarà l'Associació Polseres «Candela», i tota la recaptació aconseguida es destinarà a l'Hospital Sant Joan de Déu, per a la recerca del càncer infantil. De moment s'han sumat a aquesta iniciativa els càmpings altempordanesos Aquarius i Las Dunas, de Sant Pere Pescador; Mas Nou, de Castelló d'Empúries; i Punta Milà, de l'Escala.

Sobre la iniciativa «Mulla't per l'Esclerosi Múltiple», els càmpings mostraran la seva solidaritat cap als afectats, que a Catalunya són més d'11.000. Ho faran destinant a la Fundació Esclerosi Múltiple la recaptació del merchandising dels productes de la 26a edició de la campanya. En aquesta proposta solidària, hi participen els càmpings Laguna, d'Empuriabrava; i Fradera, situat a Sant Llorenç de la Muga.

Els organitzadors de la campanya «càmping solidari» tenen la voluntat de donar continuïtat a aquest esdeveniment en les temporades turístiques vinents. Tanmateix, expliquen que aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta que tenen els càmpings gironins per la responsabilitat social corporativa. En aquest sentit, recorden que, des de fa un any, compten amb la Fundació Càmpings de Girona, que va néixer per donar suport als infants amb malalties i a les seves famílies i per a la investigació d'aquesta problemàtica.

L'objectiu d'aquestes iniciatives solidàries és que tant els mateixos establiments com els seus visitants s'impliquin en diferents causes socials que reverteixen en el conjunt de la ciutadania.



Les reserves del Banc de Sang, a nivells preocupants aquest agost

La donació de sang és sensible als canvis de temps. Amb les onades de calor, han baixat les donacions en relació amb el que preveia el Banc de Sang. S'està entrant a l'agost amb un nivell de reserves de sang més baixes de les necessàries.

Al juliol, les donacions van baixar un 20% a Catalunya en relació amb l'any passat, mentre que el subministrament als hospitals va augmentar el 10%. En el tancament de l'edició, el Banc de Sang disposava de reserves per 7 dies, quan l'òptim són 10. Dels grups més sensibles (negatius) només es tenia sang per a 3 dies.

Durant el mes d'agost els hospitals catalans necessitaran 20.000 donacions de sang per atendre els malalts i accidentats. Els professionals fan una crida perquè tothom qui pugui doni sang a hospitals o punts habilitats.