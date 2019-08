El Museu de l'Electricitat celebra cinc anys consolidant el projecte

Gairebé 500 estudiants han participat en les activitats sobre energia d'Endesa Educa durant aquest curs i l'any passat van aconseguir un nou rècord de 800 visites a la col·lecció privada

L'edifici del carrer Sant Josep, número 21 era, fins a l'estiu de 2014, el magatzem de l'antiga Hidro, l'empresa pionera encarregada de l'electrificació de la ciutat. Més tard va passar a mans de l'actual Endesa, però no va ser fins a l'any 2013 que es comença a plantejar com reorganitzar l'espai, dotar-lo de més contingut i adaptar-ho a un museu a l'ús. Amb la Fundació Endesa es fan totes les obres necessàries que demanava l'Ajuntament per obtenir la llicència d'activitat. Finalment, el juny de 2014, el Museu de l'Electricitat de Figueres és una realitat. Tot i així continua sense ser una entitat cultural tradicional, ja que la seva gestió es fa des de Barcelona, a través del Fons Històric de la Fundació Endesa, i només es pot visitar amb cita concertada.



Èxit del projecte educatiu

El Museu, des del primer moment, es proposa desenvolupar un projecte educatiu i mediambiental amb l'objectiu de «crear consciència sobre el medi ambient i l'eficiència energètica», explica Vanessa López, coordinadora de projectes de la Fundació Endesa al territori i responsable del Fons Històric. Els programes que fan per a tots els nivells estan tenint «una bona acollida», valora López, que afegeix que és una eina que al professorat «els resulta molt útil». A més, explica com «tenim contacte amb el mestre en tot moment i, si ells proposen temes, ens adaptem al que ens demanen, tenim flexibilitat».

El rècord de visites el van obtenir l'any passat, quan van rebre 840 persones. La xifra va augmentar, explica López, per l'acte institucional durant les Fires i Festes de la Santa Creu on l'alcaldessa d'aleshores, Marta Felip, feia una cessió de lluminàries històriques municipals. Tot i així, la resta de l'any van mantenir unes bones xifres. Del total, 545 eren estudiants. Enguany han rebut un total de 446 visites de 18 grups d'estudiants diferents, la majoria procedents de Figueres i la comarca, però també han rebut visites d'algun centre de Santa Coloma de Farners i de Girona. Els projectes educatius són la base de les visites del Museu, però també reben d'altres sectors com els Bombers, estudiants d'enginyeria o experts digitals en turisme sostenible. És per això que des del museu tenen intenció de continuar potenciant aquest format i ampliar, de mica en mica, el nombre de visitants.



Per a tots els nivells

El projecte educatiu del Museu, sota Endesa Educa, s'adapta a les demandes de cada grup i al seu nivell (educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius). L'objectiu és tractar la perspectiva de l'evolució elèctrica des d'un punt de vista històric i valorar l'esforç dels avantpassats.

Per als més petits, La màgia de la llum, expliquen un conte amb titelles per fer-los entendre el valor de tenir llum a casa. Amb l'ajuda del Sr. Dalí, un expert en electricitat, els infants cerquen per les instal·lacions del Museu les diferents parts que formen una bombeta. Els de primer i segon de primària, amb El cuiner de la llum, fan la mateixa activitat però són ells mateixos els que construeixen la bombeta. Al cicle mitjà, Com s'alimenta una fàbrica de llum, es fa una visita guiada per les instal·lacions on poden experimentar, amb tallers dirigits, amb la conductivitat o el magnetisme. Després, fabriquen una turbina que gira amb la força de l'aigua.

Entre l'endoll i tu és l'activitat per al cicle superior. Experimenten amb la generació, a petita escala, d'un aerogenerador i una turbina hidràulica i construeixen el seu propi electroimant. A l'ESO, es fan visites guiades on realitzen diversos experiments per a treballar conceptes com la conductivitat, la incandescència, l'efecte Joule i l'electromagnetisme. Per als més grans (batxillerat i cicles formatius), la visita s'adapta a les necessitats de cada grup.