La DO Empordà inicia un pla per potenciar la varietat de la caranyana blanca

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà ha iniciat un pla per potenciar l'ús de la caranyana blanca després que la històrica varietat hagi estat autoritzada pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La DO Empordà fa anys que reivindica la seva inclusió, que, per una anomalia, no va ser incorporada l'any 1975, quan es va crear la DO Empordà. Fins ara, la varietat no es podia usar en vins autoritzats a la DO, ja que no estava al llistat de varietats espanyoles. Tot i això, diversos cellers elaboren vins amb aquesta varietat en petites quantitats i de manera experimental.

La primera acció del pla ha consistit a inventariar les vinyes de caranyana blanca que hi ha a l'Empordà. A l'Empordà, hi ha un total de 19 hectàrees d'aquesta varietat. Les localitats d'Espolla, Garriguella, Agullana, Sant Climent Sescebes i Masarac són els municipis on n'hi ha més.