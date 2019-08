Antonio Merlán: «Per fer del Castell un espai cultural, estem totalment oberts»

Des del dia 1 d'agost, la fortalesa de Figueres compta amb el coronel Antonio Merlán com a nou director.

Abans de Figueres, el coronel Antonio Merlán (la Corunya, 1955) va estar a la Direcció de Sanitat de l'Exèrcit de Terra a Madrid, com a cap de la Unitat Logística de Ceuta i a la Subdelegació de Defensa a Girona. Ara es trasllada a l'Alt Empordà per gestionar el dia a dia de la fortalesa amb baluard més gran d'Europa.

- Què és exactament el Consorci?

- El Consorci és un òrgan autònom depenent de l'Ajuntament de Figueres, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Defensa. El personal contractat i els terrenys depenen de Defensa, però la gestió administrativa és de les tres institucions. La part turística i el manteniment de les zones visitables ho porta Fortaleses Catalanes, que és una fundació.

- En què consisteix portar la seva direcció?

- Soc la part executiva, qui teòricament ha de valorar i difondre la imatge del Castell, portar la part institucional i controlar l'administració directa. Ser el director no significa fer-ho tot com vull, estic sotmès a una Junta Permanent i una Junta de Promotors, de qui és el president el tinent general Díaz Capmany, qui realment exerceix la prefectura.

- Què opina sobre la situació actual del Consorci?

- El Consorci ha notat el tema de la crisi en el nombre de visitants. Aquest ha sigut un petit hàndicap però se l'està donant a conèixer, perquè tingui més protagonisme i està augmentant el nombre de visitants. Trobem a faltar més difusió, tot i que ha millorat, però aquest és el tema pendent. Establir contacte amb els mitjans de comunicació, integrar-lo en algun circuit turístic, etc. S'han establert molts contactes amb l'Ajuntament perquè intenti incloure'ns en tota la seva activitat institucional, de publicitat i de màrqueting. Depenent de la situació, ens dona suport però, els resultats encara no són els desitjables.

- En comparació amb els seus predecessors, proposa algun canvi?

- Crec que el Castell, en els últims anys, ha millorat i ha mantingut molt bé les seves instal·lacions. Seguiré la mateixa línia, però intentaré reforçar l'aspecte dels actes institucionals i diferents activitats que es puguin fer per obrir-ho a un altre tipus de gent.

- Com per exemple?

- M'han proposat realitzar un congrés de figurants i recrear la guerra del francès, amb diferents associacions de tot Espanya. Pot ser una activitat que tingui repercussió. Un altre exemple seria buscar concerts que tinguin ressò. També intentarem generar més interès a la pàgina web. L'objectiu sempre és donar a conèixer el Castell, que la gent sàpiga que està aquí i que poden visitar-lo.

- Com és la relació amb la ciutat?

- A escala institucional, molt bé. Encara no m'he presentat a l'alcaldessa personalment de forma oficial, però tenim bona relació.

- I amb la seva gent?

- La gent de Figueres té l'entrada gratis al Castell, no sé si és suficientment conegut, això. El Castell dona les màximes facilitats per conèixer-lo, però és cert que als figuerencs sembla que els hi costa pujar. Crec que és per l'obstacle físic de la pujada, i no sé com podem trencar aquesta barrera.

- Alguns partits de la ciutat plantegen propostes sobre què fer amb el Castell, com convertir-lo en un gran espai cultural o una Universitat, què en pensa?

- No conec les propostes a fons, però mentre no es destrueixi el Castell, ni la seva filosofia ni la seva part física, hi estic d'acord. Per fer un espai cultural estem totalment oberts. De fet, un espai per esdeveniments ja ho és. El tema de la Universitat no sé si beneficiaria l'espai, ja que requeriria unes obres que no es poden fer, perquè destruirien el monument i l'entorn. Trencaria la seva harmonia, no crec que sigui adequat. Ara bé, que es puguin fer activitats universitàries, totalment d'acord. Ja tenim acords amb la UdG i diferents facultats de Barcelona per fer activitats relacionades amb arqueologia o història.

- I sobre que l'Ajuntament trenqui el Consorci?

- Crec que seria totalment negatiu, tant per a l'Ajuntament com per a nosaltres. L'únic que s'aconseguiria és que la ciutat perdés possibilitats de fer-hi activitats, i al Castell tampoc l'interessa. És millor aprofitar aquest espai el màxim possible i que estigui organitzat per les tres administracions i no deixar-ho restringida a una sola. Tampoc sé si a l'Ajuntament l'interessaria assumir la conservació i el manteniment que requereix el Castell.

- Com veu el futur del Castell?

- L'he vist millorar de forma considerable, que la gestió i l'acord amb les tres administracions ha sigut eficaç i el Castell anirà millorant i creixent a poc a poc. Amb el temps aconseguirem augmentar els visitants i el seu protagonisme.