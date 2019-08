L'embassament de Susqueda, a Osor (Selva), compta amb unes reserves de 156 hm3, que representa un 66,96% de la seva capacitat total. Aquesta xifra representa un 23,8% menys d'aigua que ara fa un any, quan hi havia 211 hm3 emmagatzemats.

A més, la presa està per sota de la mitjana d'aigua embassada en els últims cinc i deu anys. Concretament, les reserves d'aigua són un 13% menys que la mitjana dels últims cinc anys i un 15,8% menys que la mitjana dels últims deu anys.

En la mateixa situació hi ha el pantà de Sau (Osona), que es troba a un 63,17% de la seva capacitat, un 21,03% menys que l'any passat. Per altra banda, l'embassament de Darnius-Boadella està lleugerament per sobre de l'aigua presa ara fa un any.