Llançà debatrà amb els veïns els usos de la Casa Marly

L'Ajuntament de Llançà té previst debatre sobre els usos futurs de la Casa Marly, l'antiga Residència de Temps Lliure de la Generalitat per la qual l'Ajuntament ha obtingut una concessió a 30 anys per 2,17 milions d'euros. ERC es mostra satisfeta amb la decisió i va retirar la proposta que demanava aturar l'acord.

ERC sol·licitava la suspensió de l'acord i tornar a obrir negociacions emparant-se en l'article 22 de la Llei de Patrimoni Cultural, que suposaria la cessió gratuïta de l'equipament. Durant el debat, l'alcalde, Francesc Guisset, va explicar que havia estat impossible milorar l'acord i li va recordar que ell tampoc ho havia aconseguit quan era alcalde, malgrat les conselleries depenien del seu partit.

Un cop transcorregut el debat els republicans van optar finalment per retirar l'esmena a la totalitat satisfets amb el compromís del govern de portar els usos a consulta popular.

La ratificació de l'acord de concessió es va acabar produint amb els vots favorables del govern i l'abstenció de l'oposició.

Tot i això, Cusí sosté que l'acord «afectarà molt les arques municipals» i que l'han tancat amb «una certa impulsivitat per oportunisme, amb total opacitat, i sense tenir en compte en cap moment l'oposició, tot i ser un tema tant transcendental».

L'acord és a 30 anys a un preu de 72.000 euros anuals. El govern obrirà a les parts o edificis ben conservats de forma immediata un centre cívic per a gent jove i un casal per a Gent Gran. Però el conjunt dels edificis tenen moltes altres possibilitats. L'alcalde diu que es buscarà la manera per deixar participar a la població de les decisions que es prenguin.

Can Marly figura a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situada al centre de la població, entre els carrers Cabrafiga, Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de Llúria i Besalú. Són tres edificis i uns jardins. El seu darrer ús ha estat de Residència de Temps Lliure, un lloc de vacances a preus assequibles.