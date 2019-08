Roses creu que el dispositiu contra el top manta de Barcelona no resol el problema i aposta per més coordinació policial

L'Ajuntament de Roses (Alt Empordà) creu que el dispositiu policial contra el top manta de Barcelona no resol la problemàtica i aposta per una major coordinació entre els diferents cossos per eradicar el fenomen. El regidor de Seguretat del municipi, Joan Plana, considera que la pressió només dona resultats a "curt termini" i que persegueix "la fotografia" però que no actua en l'origen del problema, que el municipi també pateix des de fa anys. Plana admet que el fet que hi hagi una major presència policial té incidència en el nombre de venedors però que s'hi han de destinar un nombre "ingent" de recursos que no es poden sostenir en el temps i que obliguen a deixar de prestar altres serveis.

Per això, diu, no demanaran importar el model al seu municipi. "Nosaltres el que volem són estratègies que siguin efectives i que es puguin sostenir en el temps amb els recursos dels quals disposen", insisteix. En aquest sentit, aposta per millorar la coordinació entre els diferents cossos policial i lluitar per eradicar el problema "d'arrel". "Crec que és un error enfocar la venda il·legal només des d'una perspectiva policial cal anar a l'origen en àmbits com el de l'estrangeria", afegeix.



Buscant la fórmula

El municipi fa anys que pateix aquest fenomen i ha provat múltiples fórmules. Entre elles, la seguretat privada. Cap a resultat ser suficientment efectiva i, per això, aquest any han decidit no repetir-ho.

Plana diu que el nombre exacte de venedors és difícil de quantificar però que el mes de juliol n'han arribat a comptabilitzar al llarg del passeig de Santa Margarida uns 300, un centenar menys que durant el mateix mes de l'any passat. Plana ho atribueix a les dificultats que troben per trobar on passar la temporada i admet que en molts casos hi ha grup de persones que ocupen pisos i després els relloguen als venedors.



Agents de paisà

Aquest any, l'equip de govern ha reforçat la plantilla de la Policia Local amb vuit agents i ha restringit les vacances durant els mesos de juliol i agost per tenir tots els efectius del cos, que actualment compta amb 44 agents. "Nosaltres fugim de les estratègies propagandístiques per això les actuacions que estem fent són amb agents de paisà i abans que arribin al passeig marítim", explica.

L'objectiu és evitar situacions de conflicte i de perill entre els turistes de la zona. Amb aquestes mesures, assegura, ja han aconseguit comissar més material que en tota la temporada passada.