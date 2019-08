ERC no valida el cartipàs del Consell Comarcal

El grup republicà al Consell Comarcal de l'Alt Empordà va abstenir-se a les votacions del ple de cartipàs, segons va manifestar la seva portaveu Etna Estrems «per una qüestió de coherència i responsabilitat».

Segons la republicana, aquest govern no representa la comarca. Per Estrems «No és el govern que els alt empordanesos i alt empordaneses han escollit. És un pacte de govern còmode i continuista, que prioritza la cadira del govern i no té com a voluntat principal ser representatiu del territori».

Amb l'abstenció a les retribucions del consell comarcal, des d'ERC també volen denunciar la falta de representació femenina a l'equip de govern del Consell Comarcal on de vint consellers a l'equip de govern, només hi ha tres dones.

Des d'Esquerra apunten que «entenem que per aconseguir la igualtat efectiva hem de començar des de les institucions, donant exemple i creient de veritat en una societat justa i igualitària, que no discrimini per raó de gènere».