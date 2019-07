L'Ajuntament de Roses posa a punt les escoles per al proper curs

Aprofitant l'aturada escolar de les vacances d'estiu, l'Ajuntament de Roses està realitzant diverses actuacions de millora i manteniment a les escoles públiques del municipi. Enguany, el centre que tindrà una major inversió serà l'escola Narcís Monturiol, on s'estan renovant pati, paviment i lavabos, amb un pressupost total de 66.000 €.

Un any més, l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses aprofita els períodes vacacionals d'escoles i llars d'infants de la població per a la posada a punt de les seves instal·lacions de cares a l'inici del nou curs escolar.

Les inversions més important es realitzen aquest any a l'escola Narcís Monturiol. D'una banda, amb el treballs d'arranjament del pati, que consisteixen en la millora del sistema de recollida d'aigües pluvials per evitar basses i acumulació d'aigua i amb la substitució de l'anterior paviment de sauló per un paviment de ciment igual al de les pistes esportives del recinte. A l'interior del centre, es renoven totalment els lavabos de la planta baixa i s'està polint i abrillantant el terra d'aules i espais comuns.

A la resta de centres escolars es realitzen també diverses tasques d'arranjament, consistents sobretot en treballs de pintura i de manteniment general per resoldre els desperfectes que l'ús continuat de les instal·lacions durant el curs poden ocasionar.