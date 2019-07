Comencen les obres de millora de l'itinerari de vianants del Camí Vell de Vilatenim

L'Ajuntament de Figueres va iniciar el passat 23 de juliol les obres del pla de millora de l'itinerari de vianants del Camí Vell del barri de Vilatenim fins a l'encreuament amb la rotonda situada al carrer arquitecte Ricard Giralt.

Els treballs permetran una reducció del temps de recorregut per a vianants, ja que s'adaptarà part del vial de l'actual Camí Vell de Vilatenim per creuar fins al Camí de Palol, mitjançant una vorera adaptada i segura per a vianants i que, fins ara, havien de vorejar la rotonda situada al carrer arquitecte Ricard Giralt pel sud d'aquesta.

Aquesta adequació té un pressupost d'adjudicació de 42.108€ i un termini d'execució previst de cinc setmanes, que es duran a terme en dues fases. En primer lloc, es portaran a terme les obres per habilitar un pas pavimentat de dos metres d'amplada i passos de vianants adaptats, així com la instal·lació de la senyalització vertical i l'asfaltat del tram afectat del Camí Vell i al carrer Granollers.

En un segon període, que es preveu que s'enllesteixi definitivament abans de la segona quinzena de setembre, es realitzaran els treballs d'afitament de la nova via per a la circulació de bicicletes i la instal·lació d'un sistema de reg automàtic per l'arbrat de la zona.

Pel regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Xavier Amiel, "aquesta actuació era una prioritat per al Govern de Figueres perquè aconseguíem millorar les voreres i l'asfaltat del Camí Vell de Vilatenim, el Camí de Palol i el carrer Granollers, i donant protagonisme a vianants i ciclistes". A més, Amiel ha afegit que "amb la construcció d'aquest nou tram de carril dotem de major seguretat als usuaris de la bicicleta i posem les bases per eixamplar progressivament la xarxa de carrils bici a la ciutat".