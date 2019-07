Els alcaldes de Colera i el Port de la Selva, a la nova junta de govern del Consorci Costa Brava

Els alcaldes de Colera i el Port de la Selva, Lluís Bosch i Josep Maria Cervera, respectivament, són els representants de la Costa Brava Nord al ple del Consorci Costa Brava (CCB) que encapçalarà Miquel Noguer, com a president de la Diputació de Girona.

La nova Junta de Govern del CCB queda constituïda amés per Albert Robert, regidor de Lloret de Mar, en representació de la Costa Brava Sud; i Lluís Puig, alcalde de Palamós; Lourdes Fuentes, alcaldessa de Santa Cristina d'Aro; i Carles Pi, alcalde de Pals, de la Costa Brava Centre

El Consorci de la Costa Brava és una administració pública creada l'any 1971 amb personalitat jurídica pròpia i formada per la Diputació de Girona i els 27 ajuntaments del litoral gironí. L'objectiu fundacional principal del Consorci va ser donar resposta a l'aleshores incipient problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics de la zona i a la preservació de la qualitat de les aigües, especialment les de bany, atesa la creixent importància del turisme com a principal activitat econòmica de la zona.

El funcionament del Consorci es regula pels seus estatuts i, subsidiàriament, per tota la legislació referida a les corporacions locals. Els seus objectius principals fan sempre referència al cicle de l'aigua, tant per a l'abastament en alta com per al sanejament. Per aquest motiu, promou estudis, redacta projectes, executa obres i gestiona instal·lacions en l'àmbit territorial dels municipis del litoral gironí, activitats que es realitzen per delegació de les entitats locals corporatives.