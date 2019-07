Els veïns pagaran el 30% dels 913.573 euros que val arreglar un vial a Empuriabrava

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha aprovat contribucions especials del 30% per als veïns per al projecte d'adequació d'un tram d'avinguda Marinada, des de Montgrí a Requesens, amb un cost de 913.573 euros. S'ha aprovat un segon projecte menor al sector Muga i carrer Muga de 80.434 euros. Junts i Som Empuriabrava i Castelló van demanar que s'incorpori el carril bici a l'avinguda Marinada però el govern ho deixa per a més endavant.

La marina d'Empuriabrava pateix mancances a diversos sectors tant en voreres com en serveis des que es va construir. L'Ajuntament va abordar recentment un tram de la llarga avinguda Marinada i el nou projecte pretén continuar acabant dos sectors més amb la urbanització.

L'alcalde de Castelló d'Empúres, Salvi Güell, va posar de manifest al ple que consideren que «és molt necessari per a aquella zona». Els veïns s'hauran de fer càrrec de 274.072 euros del cost del projecte, cosa que representa el 30% del total.



L'oposició demana carril bici

El regidor de Junts Vicenç Comas i el de Som Empuriabrava i Castelló Agustí Ayats van demanar al ple municipal on es va aprovar dijous que aprofitant els treballs s'hi adeqüi un carril bici.

Comas va posar de manifest que el carril bici que ve de Noguera i segueix per Carlit, quan arriba a l'avinguda Marinada després de la rotonda, «continua havent-hi moltes bicicletes i són perilloses». A banda d'això, va constatar que molts vehicles tenen el costum d'estacionar a les voreres i això dificulta el trànsit per a bicis si opten per circular per aquí.

Güell va apuntar que el carril bici no està descartat però que s'hauria de fer en detriment dels aparcaments que se situen a l'altra banda de vial i de moment està en estudi.

Ayats va ser molt crític amb aquest aspecte del projecte que manté el tipus d'urbanització de voreres que s'ha fet en els darrers vint anys. Considera que no són funcionals per als vianants. Les voreres tenen pas per a vianants als laterals i una zona central enjardinada. A una part de la zona de vianants hi estacionen vehicles i al centre, la zona enjardinada, hi ha brutícia i «està totalment descuidada», es va queixar el regidor. D'altra banda, va insistir que no plantejar el carril bici en un projecte d'aquestes dimensions és «una manca de sensibilitat a l'hora de dissenyar i executar els projectes municipals». L'alcalde va insistir que el carril bici «no és descartable» però de moment es tirarà endavant el projecte aprovat.

Les contribucions especials es van aprovar al darrer ple municipal, on també es va aprovar el mateix tràmit per a un projecte menor per a la construcció de vorera i millora de serveis del sector Muga A i carrer de la Muga. El cost del projecte és de 80.434 euros i també s'apliquen contribucions especials del 30%.