L'ús de pinso anticonceptiu per regular les poblacions d'aus: la clau de futur

Figueres és una població interior en la qual no hi ha un depredador natural dels coloms, des de l'entitat Lex Ànima apunten que «hi ha moltes queixes veïnals i acceptem la situació, però sempre existeix una solució ètica, eficient i legal». En el cas de les aus, i concretament els coloms, existeix el pinso anticonceptiu. Vila-sacra, per exemple, ha rebut una felicitació en els premis Ànima, una iniciativa de la CPDA de l'ICAG, i els resultats «són molt satisfactoris». Però hi ha moltes més ciutats catalanes i italianes que ho gestionen a través d'aquest mètode «és una solució a curt termini més econòmica i més eficaç».

Segons les dades d'un informe del consistori barceloní i la Universitat de Barcelona, a la ciutat comtal, en un any, ha disminuït la població de coloms entre el 30 i el 60%. Des de l'entitat, recorden que la captura i l'extermini dels coloms és il·legal «s'està vulnerant una normativa europea que determina que no es poden capturar aus. Alhora, es vulnera la llei de protecció d'animals de Catalunya», i avisen que «quan ens arriba un cas així, el primer és contactar amb el responsable per a explicar-li que està incurrent en una il·legalitat i assessorar-lo en les solucions. Si tot i això continuen per aquesta via, Lex Ànima els denunciarà per incomplir la llei».

Magda Pujol recorda que, a Figueres, «fa un parell d'anys, vam assessorar ERC en l'elaboració de la moció a l'Ajuntament per utilitzar pinso anticonceptiu», un text avalat pel PSC i CExF, amb el suport del PP i Cs. Fins ara aquest mètode no s'ha aplicat per «manca de voluntat de l'exregidor de Medi Ambient». Després de la primera reunió amb la nova regidora, Sònia Trilla, «confiem que a partir d'ara s'apliqui la moció de l'ús d'aquest pinso». Una acció en la qual no només estaria a favor l'actual equip de govern i Cs, sinó també el principal grup municipal a l'oposició, que ho incloïa en el seu programa electoral.