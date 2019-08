L'INS Olivar Gran, l'únic gironí a «Lideratge per l'aprenentatge»

L'Institut Olivar Gran de Figueres ha estat l'únic de les comarques gironines seleccionat per participar en el programa gratuït Lideratge per a l'aprenentatge. Educaixa impulsa, per al personal directiu dels centres educatius, aquest programa amb un equip d'experts i acadèmics d'àmbit estatal i en col·laboració amb l'Institute of Education (IOE) de la University College de Londres (UCL), líder mundial de les facultats d'educació per la seva experiència i el seu impacte amb sistemes educatius de tot el món.

A la proposta es van presentar projectes de 233 centres educatius i es van seleccionar 50 escoles i instituts de tot Espanya. L'Institut Olivar Gran és l'únic seleccionat de tota la demarcació. Per part del centre figuerenc, participaran en el programa el director, Rafa González, i el cap d'estudis, Carles Ballart.

El programa té un impacte que s'estén més enllà de les direccions i que inclou l'equip docent, l'aula i el centre. Promou una millora de la qualitat dels aprenentatges de l'alumnat i del conjunt del sistema. Segons expliquen des del centre educatiu, «les evidències internacionals revelen que les escoles que compten amb un lideratge i administració conscient i competent, aconsegueixen millorar el rendiment acadèmic, el clima i la convivència del centre».

És per això que s'ha impulsat, per primera vegada a Espanya, aquesta metodologia, promovent una millora de qualitat del conjunt del sistema. Els 50 centres participants rebran formació i acompanyament per part d'una persona facilitadora del programa durant tot el curs escolar 2019/2020.