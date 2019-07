L'Alt Empordà treballa per garantir bona qualitat de vida

L'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà dona continuïtat al projecte impulsat el darrer semestre de l'any passat per millorar la qualitat de vida de les persones en situació de més vulnerabilitat de la comarca. El projecte L'Alt Empordà, una comarca inclusiva, amb salut i sostenible, que compta amb el suport econòmic del Programa Benestar i Comunitat de Dipsalut de la Diputació de Girona, té com a objectiu reforçar els dispositius i recursos adreçats a atendre aquestes persones.

El projecte social 2019-2020 preveu el desplegament de dos programes fins al mes de setembre de 2020. El primer programa, Garantir condicions de vida digna, pretén assegurar la cobertura dels drets econòmics, socials i culturals de les persones i famílies més vulnerables de la comarca, incidint de forma positiva en els determinants de salut de la població.

El segon programa, Fomentar l'autonomia i apoderament de les persones en situació més vulnerable, té com a objectiu reforçar l'apoderament de les persones, la seva autonomia i les seves capacitats individuals. A més d'aconseguir millorar les seves comunitats per tal que esdevinguin agents de transformació de les seves condicions de vida, tot incorporant estratègies per facilitar suport emocional de la gent que, com a conseqüència de la crisi econòmica, veuen afectada la seva salut i el seu benestar emocional.



Entitats col·laboradores

El projecte comarcal s'ha elaborat en el marc de la Taula per a la Inclusió i la Cohesió Social de l'Alt Empordà. Amb la col·laboració conjuntament de l'Ajuntament de Figueres i les entitats socials que actuen en el territori: Càritas, Creu Roja, Fundació Ser.Gi, Fundació Escola Sant Vicenç de Paül-Ksameu, Fundació Intermedia i Associació Ranura. Cada una d'elles, a més de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal, s'encarreguen de dur a terme les diferents activitats programades. Els agents implicats en la definició són també els responsables de la realització de les diverses actuacions previstes en diferents municipis de la comarca.