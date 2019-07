El Govern de Figueres afegeix a l'equip els dos càrrecs eventuals pendents

El primer ple ordinari del nou mandat de l'Ajuntament de Figueres, celebrat ahir al vespre, va aprovar, amb l'oposició en contra, la modificació de la plantilla per la creació de dues places de personal eventual. El ple del passat 8 de juliol va acordar cinc càrrecs de confiança per al nou govern, dos d'ells van ser aprovats al darrer ple i ahir es van afegir els dos restants inclosos a aquest pressupost, el de Secretaria de Serveis Comunitaris i el de tècnic de Comunicació. Com estava previst inicialment i ja va informar l'equip de govern, el cinquè càrrec, el de cap de Comunicació, començarà a partir de 2020 amb l'aprovació del nou pressupost.

Ambdós càrrecs que es van aprovar ahir tindran una remuneració de 35.000 euros en catorze pagues, més els complements específics. La Secretaria de Serveis Comunitaris requereix formació universitària i s'encarregarà de tenir una relació directa amb l'àrea de Serveis a les Persones.

Per a la plaça de tècnic de comunicació es torna a repetir la mateixa fórmula que l'anterior mandat i no es requerirà titulació universitària ni específica del sector de la comunicació. La seva funció principal, tal com especifica la proposta d'acord, serà la de coordinar, preparar i supervisar tota la informació, relativa a l'activitat de l'Ajuntament de Figueres.

L'oposició vota en contra per considerar-ho «contradictori» amb la voluntat política que els grups del govern manifestaven a l'anterior mandat.

Any Monturiol

El ple aprova, amb l'abstenció de Ciutadans, la commemoració del bicentenari del naixement de Narcís Monturiol, que es coordinarà a partir d'aquest setembre fins al següent setembre de 2020.

El grup taronja proposa una moció sobre fer una auditoria que no arriba a debatre's. JxF vota en contra de la urgència per no haver tingut accés a la documentació i fa un prec al govern en aquest sentit. El vicealcalde, Pere Casellas, raona que «no volem votar que no a qualsevol mecanisme de control» però que ja s'està treballant amb un pla de control financer detallat.

A la sessió plenària va prendre possessió del càrrec el regidor de JxF, Miquel Fernández García, que s'incorpora al grup en substitució de Ramon Cos.