Dos nous càrrecs eventuals al consistori

Dijous al vespre va tenir lloc la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, que es va allargar fins a tres hores amb insòlites interrupcions.

Un dels punts més discutits va ser l'aprovació de la modificació de crèdits per a la contractació, entre d'altres, de dos càrrecs eventuals: un coordinador de patrimoni, cultura i festes, i un tècnic de comunicació. Cadascun dels càrrecs amb un pressupost de 15.833,33 euros. Els partits a l'oposició van retreure al govern les presses per aprovar la modificació així com la contractació d'aquest personal i altres despeses no previstes inicialment.

Durant el ple es va aprovar, també, el conveni de col·laboració amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya per al període comptès entre el 2019 i el 2023.

Ciutadans, per la seva banda, va presentar una moció, que no va prosperar, a favor de realitzar una auditoria integral al consistori

Regidors de zona

El ple també va aprovar la nova distribució territorial dels regidors de zona amb el regidor responsable de cada una d'elles, tots ells de l'equip de govern. Aquest punt del ple va generar un debat per part dels regidors a l'oposició, que havien sol·licitat una modificació per tal de poder participar en aquest òrgan entre ciutadans i Ajuntament. Per a Agustí Ayats, del grup SOM Empuriabrava i Castelló, «aquestes regidories de zona no donen resposta a les necessitats dels veïns», i caldria substituir-les per una «superregidoria d'atenció al ciutadà». Ayats va lamentar que «havia pensat que amb la CUP al govern assistiríem a polítiques rupturistes i més participatives. I en canvi en les primeres passes d'aquest govern assistim a un continuisme ranci».

En total són vuit àmbits territorials on, qualsevol veí o veïna del municipi es pot dirigir al seu regidor o regidora de referència per manifestar qualsevol queixa, suggeriment, proposta o avís, i que aquest actuï d'interlocutor. Amb això, es pretén oferir un nou canal de comunicació entre els ciutadans i els ciutadans i els responsables polítics. Cada divendres, l'alcalde, Salvi Güell, realitzarà visites a les diferents zones a disposició dels veïns i veïnes.Properament s'editarà un tríptic amb tota la informació i les dades de contacte.