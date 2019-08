L'excés de gavians i l'adaptació als humans genera costos a l'administració i als particulars

Ja fa anys que L'Escala viu immersa en una invasió de gavians que ocupen espais públics diversos. Des de l'Ajuntament, s'han realitzat diverses campanyes de control anual d'aquesta població, sobretot de març a juny. Les accions consisteixen a retirar els nius i fer volar diferents aus a les zones on hi ha una presència excessiva, com són el pavelló, la piscina o, enguany també, la plaça Catalunya. Per a Josep Bofill, regidor de Medi Ambient «és un mètode efectiu a curt termini, encara que al cap d'un temps els tornen». Tot i aquestes campanyes, el problema segueix més vigent que mai perquè «s'han adaptat als humans i no tenen por de res».

Molèsties veïnals

La presència d'aquests animals és especialment problemàtic per als veïns. «Fan molt soroll, embruten els cotxes, es posen dins els contenidors..., a més, han après a treure els sistemes de punxes que col·loquen a finestres i ampits». I sobretot, en aquells habitatges on, en l'època de cria, se'ls hi ha instal·lat un niu al terrat, ja que els gavians es mostren agressius i ataquen a qui s'hi acosta. Tampoc es pot oblidar que els ciutadans, comerços i turistes pateixen diàriament les conseqüències de la massificació d'aquesta espècie al municipi. La corrosió dels excrements malmet el mobiliari i també els cotxes.

La zona del pavelló

En els darrers anys, s'han acumulat un seguit de problemàtiques, com l'augment de goteres que han provocat que en alguns partits de bàsquet els jugadors patissin relliscades. Precisament, una de les causes del deteriorament d'aquesta part de la instal·lació és la corrosió que generen els excrements d'aquests tipus d'aus.

Una de les accions per a foragitar aquests ocells és la presència d'un falcó, però segons Etna Estrems, d'Esquerra Republicana «no és efectiu, perquè només fa que els gavians es desplacin a la coberta de la sala polivalent». A més, Estrems tem que durant el canvi de coberta, els gavians malmetin la de la sala polivalent i el problema persisteixi.

Els problemes al Port

També es veuen afectades les barques situades al Port. Rai Roca, gerent del Club Nàutic de l'Escala, explica que «és un problema greu d'higiene i de qualitat en el servei que prestem». Alguns propietaris inventen nous sistemes per impedir que aquestes aus puguin reposar sobre les seves embarcacions, i des del Club, Roca diu que «hem provat de tot; màquines de so, aspersors d'aigua, fils de pescar...». Per això, ara, contracten una empresa de falconeria que actua aleatòriament entre octubre i maig per a foragitar els animals. Però no només afecta l'excessiva població d'animals, «els gavians van aprendre a obrir les aixetes de les torretes», aprenentatge que va suposar que el Club hagués de substituir totes les aixetes de la instal·lació per unes que no es poguessin obrir; els animals no havien après a tancar-les i es perdia molta aigua.

Discrepàncies sobre l'ús de pinso anticonceptiu

Actualment, la normativa europea i la llei de protecció d'animals no permeten la captura d'aus. Des d'ERC, es va demanar l'ús de pinso anticonceptiu amb l'objectiu de controlar i reduir la població de gavians al municipi d'una manera generalitzada i com a mètode eficient, a curt termini, i legal. Però per part de l'Ajuntament, Bofill comenta que s'han assessorat i «no és un mètode efectiu en gavians, ja que aquests són carronyers i no mengen el tipus de gra que sí que serveix per als coloms».