El Consell Comarcal presenta el cartipàs dividit en quatre grans àrees

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha presentat la nova composició del cartipàs que configura el nou govern de la institució. Al tancament d'aquesta edició, quedava portar-ho a aprovació del ple, que està previst celebrar-se la tarda d'aquest dimarts 30 de juliol. Al ple també es portarà l'aprovació del règim de sessions, les dedicacions i retribucions dels consellers així com les assignacions als grups polítics.

La novetat que presenta aquest cartipàs és l'organització. A partir d'ara, el Consell Comarcal s'estructurarà en quatre grans àrees: Serveis al territori, Serveis a les persones, Serveis interns i Serveis als municipis. Així es vol emfatitzar la vocació de l'ens comarcal com a gestor de serveis. Hi haurà quatre vicepresidents, Josep Maria Cervera, Josep Maria Bernils, Víctor Puga i Alfons Vila, que estaran al capdavant de cadascuna d'aquestes àrees. La presidenta Sònia Martínez remarca que en aquest mandat volen «reforçar» la figura de la presidència dedicada a la representació institucional, amb la voluntat d'incrementar la implicació del Consell Comarcal en tots els àmbits de la vida comarcal. «Vull ser la interlocutora directa amb tots els ajuntaments i les entitats empordaneses. En la línia del que ja vaig dir en el discurs d'investidura, qualsevol problema que afecti la comarca, afecta el Consell Comarcal, sigui o no sigui de la seva competència», diu Martínez.

Com el darrer mandat, cada àrea disposa d'unes delegacions específiques. En aquesta nova reorganització s'afegeixen delegacions que «exemplifiquen algunes de les noves apostes»: Sostenibilitat i Canvi Climàtic, Inclusió Social i Igualtat, Transparència i Bon Govern, Relacions Transfrontereres i Memòria Històrica. Martínez conclou que aquest cartipàs és un exemple de transversalitat, hi ha consellers amb delegacions de diferents àrees perquè «es creïn sinergies».

Per tal que hi hagi una línia d'actuació «clara i unificada», s'ha creat el coordinador de govern que assumirà el dia a dia de la institució i es coordinarà amb Presidència i Gerència i serà el conseller Josep Maria Bernils.