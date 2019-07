Avançant cap a una població totalment adaptada a persones amb discapacitat

La setmana passada, l'alcaldessa Montse Mindan es va reunir per primera vegada amb l'entitat Multicapacitats Girona, arran de la petició d'una veïna del municipi que és sòcia de l'associació. Roses va rebre la felicitació de l'entitat per afavorir, a través de les seves iniciatives, el turisme accessible.

Segons Mindan, Multicapacitats «té un esperit de col·laboració amb les administracions». La principal via de treball de l'entitat és la pedagogia. Mitjançant l'eslògan Posa't al meu lloc, expliquen i demostren les situacions diàries en què es troben aquest grup de població i, com comenta Mindan, d'aquesta manera «t'adones de les dificultats urbanístiques dels pobles», punt de partida per a poder analitzar, planificar i executar accions que facilitin la mobilitat i l'autonomia de persones amb discapacitat.

Una de les peticions que va formular Multicapacitats va ser la possibilitat de tenir un espai de platja totalment accessible per a persones amb discapacitat, sobretot per a invidents i els seus acompanyants. En aquest sentit, Roses disposa d'una línia de vida a l'Almadrava, on persones amb problemes de mobilitat o de visió, poden accedir amb seguretat a dins l'aigua. Però també té passeres de formigó, que són més estables que les de fusta, passeres de tela, per arribar a vora el mar, i cadires amfíbies, perquè tothom pugui gaudir d'un bany a les platges de Roses.

Durant la reunió, l'alcaldessa va explicar a l'entitat el projecte Saltem les barreres, que ha dut a terme l'Ajuntament, en el qual s'ha destinat pressupost per arranjar carrers i voreres per fer-los accessibles a la gent amb minusvalideses, i altres equipaments públics, com la piscina, disposen d'elements d'adaptació per a persones amb discapacitat.

Però encara queden molts aspectes pendents i l'alcaldessa es mostra disposada a avançar molt més deixant-se assessorar per l'entitat «per fer de Roses una vila completament accessible». Ara per ara, Mindan reconeix que «cal adequar el Passeig amb ratlles específiques en els rajols», mesura que dona seguretat i autonomia a persones amb discapacitat. De fet, des de l'entitat, manifesten que «la societat diu que nosaltres ens hem d'integrar, però ja ho estem. El que demanem és que se'ns faciliti la vida, i que puguem ser autònoms». Facilitats com podar bé les tanques vegetals que limiten amb l'espai públic. Si aquestes no estan ben tallades, qui tingui manca de visió pot patir rascades amb les branques. L'alcaldessa es va adonar així de «detalls que, si hi veus, no te n'adones. Per això, en aquest cas, l'Ajuntament ha d'instar els propietaris a tenir-ho ben tallat».

Roses, doncs, es prepara per ser una població totalment adaptada «hem encarregat un segon estudi de mobilitat per a fer Roses totalment accessible, i tenir tots els carrers adaptats». Mindan senyala que de cara al pressupost de 2020 «cal destinar esforços a implementar elements, com els semàfors sonors, que facilitin l'accessibilitat tant per als veïns i veïnes com als turistes que visitin la població».