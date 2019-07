La pluja fa caure deu graus les temperatures màximes de Girona en només un dia

La predicció meteorològica no ha fallat i, amb només un dia de diferència, les temperatures d'ahir van caure notablement arreu de Girona, en alguns llocs més de deu graus. Les màximes que superen els 30 graus des de fa setmanes, acostant-se als 40 en els moments àlgids de les últimes onades de calor, ahir van baixar fins a l'entorn dels 20 graus en molts llocs de Girona. El descens va anar lligat a un episodi de pluja, que es va produir entre el migdia i primera hora de la tarda, anunciat des de feia dies.

El termòmetre va registrar el canvi més destacat a Sant Pau de Segúries, on entre les temperatures màximes que va tenir ahir i divendres hi havia un salt de 10,4 graus. A Olot el canvi va ser molt semblant, ja que dissabte el mercuri no va passar dels 24 graus, deu menys del màxim que havia assolit el dia abans.

Encara que el contrast entre un dia i l'altre no va ser tan marcat, la temperatura màxima més baixa que es va registrar ahir a Girona es va donar a Molló, on l'estació del Servei meteorològic de Catalunya (Meteocat) no va passar dels 16,5 graus, gairebé 9 menys que divendres. Just el mateix que va passar a Puigcerdà, mentre que a la Vall d'en Bas i a Girona la caiguda va ser una mica més marcada: amb 9,1 i 9 graus de diferència, respectivament.

En altres estacions meteorològiques repartides pel territori, el salt del termòmetre va ser, per exemple, de 8,5 graus a Banyoles, de 8,4 a Darnius, de gairebé 8 a Santa Coloma de Farners o de 7,5 a Vilobí d'Onyar.

Tot i que les pluges més intenses van caure a fora de les comarques gironines, el Meteocat va informar de dos episodis especialment significatius al Ripollès: abans de dos quarts de dues del migdia i en només trenta minuts, la seva estació meteorològica de Molló va comptabilitzar 32 litres per metre quadrat i 31 pel que fa a la de Sant Joan de les Abadesses. Ambdós registres superen el llindar d'avís per intensitat de pluja que el servei meteorològic fixa en 20 litres per metre quadrat en mitja hora.

A última hora de la tarda, els pluviòmetres mostraven que la pluja no s'havia quedat només al Ripollès, sinó que havia avançat també cap a la Garrotxa, el Pla de l'Estany i la Costa Brava. Així, es van registrar 31,2 litres per metre quadrat a Banyoles, 34,8 a la Bisbal i 22,4 a Monells. A Espolla van caure 16,1 litres, mentre que a Portbou se'n van registrar 12 i a Castell d'Aro gairebé van arribar als 16.

De cara al dia d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha desactivat tots als avisos d'alerta per pluja que havien estat vigents durant el dia d'ahir. Per a avui està prevista una jornada assolellada, i malgrat que poden haver-hi alguns núvols, no es preveuen grans episodis de pluja.