Inverteixen 1,5 MEUR als ports del Port de la Selva i l'Escala

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet ha visitat aquest dissabte els ports del Port de la Selva i l'Escala, un cop completades les obres de millora de la infraestructura portuària i la seva integració urbana.

El conseller ha apuntat que "la inversió al Port de la Selva serveix per millorar la relació entre el port i el poble, i ha destacat el valor afegit que suposa que l'activitat econòmica del port es traslladi a la ciutat". A més, ha recordat que "des de Ports de la Generalitat estem constantment pensant com donar funcionalitat als ports i també com obrir-los a les ciutats".

La urbanització del front marítim al Port de la Selva dona continuïtat al passeig del Mil·lenari, i l'integra amb el nucli històric del municipi, reordena l'espai, suprimeix barreres arquitectòniques, potencia nous itineraris per a l'ús ciutadà i impulsa el valor arquitectònic i urbanístic de la vila, amb una inversió de 300.000 euros.

El tram del front marítim arranjat connecta millor el passeig del Mil·lenari amb la zona del carrer del Mar, on hi ha el moll de la Timba i la platja d'avarada d'embarcacions d'd'Ací de Sota. S'ha creat un mur de pedra per reforçar el passeig des de la sorra de la platja fins al nivell del vial. El mur s'ha fet revestit amb pedra del país, amb la qual s'ha volgut fer referència a les faixes de vinya vora el mar que hi ha al Cap de Creus.

També s'ha creat una plataforma arran del vial per poder ordenar en una mateixa alçada les activitats dels dos establiments de restauració i les seves terrasses amb l'espai de passeig per a ús ciutadà. Així, s'ha creat una nova vorera per als vianants al costat de mar, de tres metres d'amplada, per millorar la mobilitat a peu al llarg del front marítim. A més, s'han plantat arbres i s'ha col·locat mobiliari urbà i enllumenat públic al llarg del passeig, per delimitar la vorera del vial.

Per potenciar la mobilitat, s'ha construït una rampa per a persones amb mobilitat reduïda i dos trams d'escales per millorar l'accés dels ciutadans i les ciutadanes a la platja d'avarada, eliminant així les barreres arquitectòniques. També s'ha millorat el vial de trànsit rodat que manté dos sentits de circulació i té un ús restringit per a usuaris, residents i vehicles de càrrega i descàrrega, A més, s'ha millorat la subministració dels serveis i les xarxes de sanejament.

Per la seva banda els concessionaris dels dos locals, després de renovar la seva concessió, han construït novament els locals i les terrasses i les han adaptat al conjunt arquitectònic de la vila. Al costat d'una de les terrasses s'ha instal·lat una zona de jocs infantils.

Per la seva banda, durant la visita al por de l'Escala, el conseller Calvet ha destacat que s'ha dut a terme una "obra magnífica i necessària per a la dinàmica del port, amb el reforç i millora del dic de recer per evitar que els temporals afectin la dinàmica habitual del port o del varador". També ha recordat que "hem aprofitat per millorar els propis espais de treball del varador". Ha dit que "invertirem en total 30 meur però a més es genera un volum important d'inversions privades que pugen fins als 100 meur". En aquest sentit, ha dit que "aquestes inversions donaran més operativitat als ports perquè aquests tinguin més vida". També ha remarcat la millora de l'accessibilitat, ja que l'obra "incorpora elements de detall molt importants com ara que les persones amb mobilitat reduïda podran visitar el dic de recer i gaudir de les magnífiques vistes".

El projecte de reforç del dic de recer del port de l'Escala dut a terme per Ports de la Generalitat ha donat més abric i seguretat a les persones, les embarcacions que amarren i les activitats que s'hi desenvolupen. L'actuació també ha potenciat l'accessibilitat i la mobilitat de vehicles i vianants amb un nou vial, i ha integrat el port amb el nucli urbà amb un nou tram de passeig enlairat i un nou camí paral·lel al vial per a la ciutadania. Les obres han suposat una inversió d'1,2 milions d'euros.

Els treballs han permès reforçar un tram del mur de l'espatller de 320 metres de longitud, amb peces d'escullera, i reposar els blocs de formigó a l'extrem del dic. Les dues actuacions han d'evitar que els forts onatges, a causa dels temporals, sobrepassin el dic, així mateix, han de mitigar els efectes del canvi climàtic.

L'adequació del dic ha potenciat la redistribució de la superfície interior adossada a la infraestructura. En aquest espai s'ha fet un nou vial d'accés per al trànsit rodat de doble direcció per potenciar la mobilitat dels vehicles. Així mateix, s'ha creat un nou pas per a vianants a un lateral d'aquest vial.

En paral·lel al nou vial, s'ha construït un nou passeig enlairat per sobre de l'espatller, on la ciutadania podrà caminar i observar el golf de Roses i els Pirineus. També s'ha creat una rampa adaptada per a persones amb mobilitat reduïda, així com unes escales d'accés. Tanmateix, s'ha instal·lat una barana metàl·lica al llarg del recorregut d'aquest passeig per a la seguretat dels vianants.

El vial, el pas de vianants i el nou passeig s'han pavimentat, pintat i senyalitzat. Al llarg del vial s'han instal·lat lluminàries LED per estalviar recursos energètics en línia de la política del Govern en matèria mediambiental.

La reordenació de l'espai també ha permès al Varador l'Escala reubicar i renovar la seva activitat de manteniment, reparació i hivernada. Un servei que ofereix a les 1.500 embarcacions del port escalenc. Ara, l'activitat s'ha situat més a prop de les embarcacions a les quals dona servei. El nou vial del port envolta el perímetre de l'escar per no interferir en l'operativa i dona millor eficiència, seguretat i servei als usuaris.