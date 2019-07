La Guàrdia Urbana de Figueres interposa 245 denúncies per infringir la llei mordassa i 9.983 per l'ordenança de circulació

La Guàrdia Urbana de Figueres va interposar durant l'any passat 245 denúncies per infringir la llei de seguretat ciutadana, coneguda popularment com a 'llei mordassa', i 9.983 més per incomplir l'ordenança de circulació. Els agents del cos també van obrir 901 diligències penals, vam detenir 78 persones, van detectar 178 fraus elèctrics en onze dispositius i van interposar 150 denúncies per incomplir la normativa de civisme i convivència. Aquestes són algunes de les dades que s'han fet públiques aquest divendres en el marc del dia de la Guàrdia Urbana, on s'han lliurat una quarantena de condecoracions a diversos agents del cos. Entre ells, els que van participar en el crim de la Rambla. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha defensat la tasca que fan i ha assegurat que treballaran per reforçar la plantilla.

La Guàrdia Urbana de Figueres ha celebrat aquest divendres la seva diada. En el transcurs de l'acte, s'ha donat a conèixer les dades de les actuacions que el cos ha fet durant el 2018. Entre elles, la interposició de 245 denúncies per infringir l'anomenada 'llei mordassa', la detenció de 78 persones i l'obertura de 901 diligències penals.

Els agents també ha posat 99.983 denúncies per incompliments de l'ordenança municipal de circulació, 150 per vulnerar la de civisme i convivència i 35 més per incomplir la de tinença d'animals. A més, han realitzat 1.859 proves d'alcoholèmia amb 94 positius per alcohol i 40 proves de consum de drogues, amb 36 positius. D'altra banda, s'han controlat 8003 vehicles amb radar i s'han detectat 274 infraccions de velocitat.

Pel que fa als dispositius contra el frau elèctric, durant l'any passat se'n van realitzar onze i es van detectar 178 infraccions.

Durant l'acte de celebració, també s'han lliurat una quarantena de condecoracions. Entre elles, als agents que aquest any es jubilen i als dos agents i al veí que van participar en l'auxili de la víctima i la detenció de l'autor del crim de la Rambla.

L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha aprofitat l'acte per lloar la tasca dels agents del cos i ha assegurat que conscients de les necessitats que tenen, l'equip de govern treballarà per reforçar la plantilla.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, també s'hi ha referit afirmant que la ciutat pateix diverses problemàtiques i que el nombre d'agents no ha crescut en els últims anys en consonància amb les necessitats de Figueres.