El 42,3% dels catalans aposta per una negociació sense límits entre Catalunya i Espanya

El 42,3% dels catalans aposten per una política de diàleg i negociació "sense límits" per resoldre la situació entre Catalunya i Espanya, segons indica la segona onada del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Així doncs, sumant les dues opcions, els catalans que aposten pel diàleg arriben al 82%. En segona posició, se situen el 39,7% que creu que el diàleg i la negociació s'ha de fer en el marc de la Constitució espanyola. Molt més minoritàries són les opcions del 9,1% que vol una política d'unilateralitat per part del Govern i el 3,7% que veu necessària una "política de mà dura" per part del govern espanyol.