L'Associació de veïns Horta de l'Hospital es reactiva i presenta la nova Junta

L'Associació de veïns Horta de l'Hospital va convocar els veïns del barri aquest dimarts passat 23 de juliol per informar de la nova Junta i l'etapa que inicien. Unes 30 persones van assistir a la reunió al local de l'Associació, situat a l'edifici de Tagliabue de la Plaça Joan Tutau, en què s'ha parlat de les activitats que s'estan preparant per iniciar el curs, com gimnàstica, karaoke, la coral Veus de Tramuntana, labors, etc.

La nova Junta està formada per fundadors de l'Associació i també altres veïns del barri que s'han incorporat a l'entitat recentment: la presidenta és Mercè Sastre, i l'acompanyen Lídia Gratacòs com a vocal, David Sánchez com a secretari i com a vocals, Elvira Ripoll, Ramon Boada, Oscar Ibarra, Alba Ruiz i Sílvia Martí.

Durant la reunió també es va reivindicar la importància de l'acció veïnal per afrontar les dificultats i reptes de la ciutat i el barri, i es va demanar la participació dels veïns per fer créixer l'associació. La presidenta, Mercè Sastre, ha emplaçat la gent del barri a l'Arrossada popular de l'Horta de l'Hospital que se celebrarà el proper diumenge 22 de setembre. Comptarà també amb animació infantil, havaneres, tastet d'activitats i una rifa. L'objectiu és "fer barri" i tenir una societat més cohesionada, solidària i propera.

L'Associació de Veïns Horta de l'Hospital va crear-se el 2004 per donar veu a les reivindicacions del barri. L'entitat va aconseguir un local cedit per realitzar les seves activitats l'agost del 2009, i està situat als baixos de l'edifici 2-4 de la plaça Joan Tutau, conegut com edifici de la Tagliabue.