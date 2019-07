El turisme a les comarques gironines creix un 2% durant la primera meitat de l'any

L'ocupació turística a les comarques gironines ha crescut un 2,01% durant al primera meitat de l'any. Segons les dades recopilades pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, a la Costa Brava i al Pirineu de Girona s'han registrat, durant els primers sis mesos del 2019, gairebé 10 milions de pernoctacions. Les dades reflecteixen un increment progressiu de turistes a la Costa Brava des de principis de març mentre que al Pirineu de Girona es manté una ocupació regular a l'alça, amb pics a l'hivern i per Setmana Santa. Concretament, l'augment al litoral ha estat de l'1,8 %, amb un total de 8.686.685 estades, i a la muntanya el nombre d'estades ha estat d'1.044.166, un 3,27% més respecte al mateix període de l'any 2018.

Segons les dades obtingudes a través de la plataforma de gestió d'informació d'allotjaments turístics locals Tourism Data System, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha registrat un increment del 2,01% en les estades dels turistes a la demarcació de Girona al llarg dels primers sis mesos de l'any, amb un total de 9.730.851 pernoctacions.

A la Costa Brava, durant els mesos de gener i febrer es van registrar uns nivells d'ocupació turística pròxims a les 200.000 pernoctacions, amb una tendència de creixement que va arribar a la xifra d'1.558.013 la segona setmana de juny. El perfil del viatger que visita la Costa Brava és el següent: prové dels principals mercats emissors per a la destinació, amb un predomini del turista català i de l'estat espanyol (4.137.170 estades), seguit del francès (1.760.600 estades) i del de la regió del Benelux (837.466 estades).

Al Pirineu de Girona, s'han mantingut uns nivells d'ocupació turística regulars al llarg de la primera meitat de l'any, amb pics representatius a l'hivern, amb 97.917 estades, i per Setmana Santa, amb 114.592 estades. El perfil del visitant al Pirineu de Girona al llarg de la primera meitat de l'any ha estat, també, el turista català i espanyol, que suposa el 93% de les pernoctacions, seguit del turista francès, del de la regió del Benelux i del britànic.

El vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jaume Dulsta, ha afirmat a través d'un comunicat que la Costa Brava i el Pirineu de Girona són dues destinacions amb una oferta turística variada i de qualitat, que convida el turista a visitar la destinació en qualsevol època de l'any.

També ha destacat que les xifres demostren "els esforços del conjunt del sector turístic gironí per desestacionalitzar el turisme i el treball constant per mantenir l'ocupació turística a un bon nivell, apostant per la qualitat i no per la quantitat".