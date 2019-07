L'Ajuntament de Figueres crea Tourist Friendly Shop

Tourist Friendly Shop és una iniciativa pilot impulsada des de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres amb el propòsit de potenciar encara més l'hospitalitat turística dels comerços de la ciutat. Mitjançant aquesta proposta comercial de caire turístic, els comerços participants oferiran una atenció turística bàsica de qualitat, i amb els mitjans adequats, als visitants que entrin al seu establiment demanant informació. L'objectiu principal és mostrar un comerç i una ciutat amables amb els visitants.

"La ciutat de Figueres rep més d'un milió de turistes l'any i és molt habitual que aquests visitants interaccionin amb els ciutadans i comerços de la ciutat, bé sigui per conèixer-la millor o bé per resoldre petits dubtes", explica la regidora de Comerç, Ester Marcos, qui agraeix "la predisposició que ja han mostrat molts comerços per incorpora-se a la iniciativa, conveçuda que aquesta implicació en la promoció de la ciutat de ben segur que ens afavorirà a tots".

Ser un comerç "Tourist Friendly Shop" identifica l'establiment com a ambaixador de la ciutat i el compromet a proporcionar una atenció turística bàsica acurada. Aquest compromís es concreta amb una identificació adhesiva blava, visible des de fora de l'establiment, i amb materials de promoció turística de la ciutat: mapes turístics, fulletons d'accions turístiques i culturals puntuals o guies de restaurants, entre d'altres materials. Aquest estiu, per exemple, juntament amb els mapes i l'adhesiu, es facilitaran fulletons de les visites guiades gratuïtes al centre històric de la ciutat (iniciativa "Discover Figueres").

En un primer moment, i com a prova pilot, la iniciativa començarà l'1 d'agost i s'allargarà fins al 8 de setembre, un cop finalitzada la Mostra del Vi de l'Empordà. Després es farà una valoració conjunta per a determinar-ne, tant en termes de quantitat com de qualitat, la seva continuïtat i característiques. Es tindran en compte els motius principals de consultes dels visitants, les impressions dels comerciants participants en relació amb la iniciativa i els seus suggeriments de millora.