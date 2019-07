La Diputació de Girona convoca el segon concurs de Twitter #AgostDdGI

El concurs consisteix en un joc de preguntes de cultura general, que es plantegen cada dia, de dilluns a divendres, de l'1 al 31 d'agost. Cada resposta encertada equival a una butlleta per participar en el sorteig final, que tindrà lloc el 3 de setembre de 2019, a les 13.00 hores, a la seu de la mateixa Diputació. Hi haurà tres guanyadors, a cadascun dels quals es lliurarà un lot de premis integrat per productes agroalimentaris amb el segell de qualitat Girona Excel·lent i llibres.

Primer premi: Arròs rodó perlat d'Arròs Molí de Pals. Sofregit de ceba de Quim Matas. Oli d'oliva verge extra Serraferran d'Oli de Ventalló. Vi Xot blanc de Vinyes dels Aspres. Vi negre de Gerisena de Celler Gerisena. Aigua mineral natural Sant Aniol. Aigua mineral amb gas afegit Sant Aniol. Sofregit de gamba de Palamós i cranc de Mas dels Arcs. Melmelada de pruna verda de Can Bech. Melmelada de figa de Can Bech. Fumet de peix de Pescadors de Roses. Ratafia Russet. El llibre Valentí Fargnoli, una memòria persistent, publicat per la Diputació de Girona dins de la col·lecció «Quaderns de Fotografia» d'INSPAI, Centre de la Imatge. El llibre Camí de ronda, de Jordi Arbonès, Nif, publicat per la Diputació de Girona dins de la «Col·lecció Josep Pla».



Arròs semillarg cristal·lí d'Arròs Molí de Pals. Melmelada de taronja amarga de Can Bech. Sofregit de ceba de Quim Matas. Vi negre de Gerisena de Celler Gerisena. Moscatell Sinols d'Empordàlia. Ratafia Russet. El llibre Els clàssics revisats, de Vicenç Pagès Jordà, publicat per la Diputació de Girona dins de la «Col·lecció Josep Pla». Tercer premi: Suc de poma Granny Smith de Mooma. Garnatxa Torre de Capmany del Celler Pere Guardiola. Cervesa IPA Selva Brutale de La Selvaseria. Pack de cinc confitures Just for Cheese de Can Bech. El llibre Les paraules i les coses, de Josep Maria Capdevila, publicat per la Diputació de Girona dins de la «Col·lecció Josep Pla».

L'any passat, en la primera edició, el concurs #AgostDdGI va registrar 324 participacions de seixanta concursants diferents. Els tres guanyadors van ser d'Amer, Besalú i Esplugues de Llobregat.

Consulteu les bases del concurs a: http://www.ddgi.cat/web/document/6047.